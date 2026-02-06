CHP'li Öztürkmen: "Deprem Suçlusu Firariyi Koruyan ve Saklayan Vali Yardımcısı Hesap Verecek" - Son Dakika
CHP'li Öztürkmen: "Deprem Suçlusu Firariyi Koruyan ve Saklayan Vali Yardımcısı Hesap Verecek"

06.02.2026 15:10  Güncelleme: 16:16
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinde binaları yıkılan müteahhit Yunus Kaya'yı kaçıran Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma izni verilmediğini ve kamu çalışanlarının benzer suçlar işlemesi durumunda cezalandırıldığını ifade etti. Ordueri'nin firari müteahhidin yerini bildiği halde güvenlik birimlerine bildirmediği öne sürüldü.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinde binaları yıkılan müteahhit Yunus Kaya'yı arabasıyla "kaçıran" Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma izni verilmediğini ifade ederek, "Kamu çalışanlarımız, memurlarımız bu suçların onda birini işlese bir daha gün yüzü göremez. Ancak bazı imtiyazlılar üstündeki koruma şemsiyesi onları yargıdan koruyor. Korumakla kalmıyor, üstüne terfi veriyor. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız. Deprem suçlusu firariyi koruyan ve saklayan Vali Yardımcısı hesap verecek" dedi.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde binaları yıkılan müteahhit Yunus Kaya'yı "kaçıran" Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma izni verilmediğine ilişkin olduğunu belirttiği belgeler paylaştı.

Ordueri hakkında yargı süreci başlatılmadığını ama terfi ettirdiğini ileri süren Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Şimdi bu skandaldan yeni skandallar çıktı. Belgesiyle kamuoyuna açıklıyorum. Firari müteahhit Yunus Kaya'yı kaçırdığı polis raporlarıyla tespit edilen Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında Erzurum Valiliği'nin soruşturma izni vermediği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının da 8 Mayıs 2023 tarihinde 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verdiği ortaya çıktı. Böylece Ordueri yargının elinden kurtarıldı. Bu bilgiler Adalet Bakanlığı'na verdiğim soru önergesine gelen yanıtta yer alıyor. Skandal bununla da bitmiyor. Ordueri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 10 Mayıs 2023 tarihli ön inceleme raporunda, Vali Yardımcısı Ordueri'ni firari müteahhit Yunus Kaya'yı 14 Şubat'ta kaçırdığı, Kaya hakkındaki yakalama kararının ise 16 Şubat'ta verildiği belirtiliyor. Yani Vali Yardımcısı Ordueri'nin kaçırdığı tarihte firari müteahhit hakkında henüz yakalama kararı bulunmadığı için 'suçluyu kayırma suçunun unsurlarının oluşmadığı' öne sürülüyor."

"Suçlunun yerini 9 gün boyunca yetkili makamlara bildirmemiştir"

Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. 6 Şubat depreminde yaptığı tüm binalar yıkılmış, yüzlerce insanının canına mal olmuş bir müteahhitin suç tarihi 16 Şubat öyle mi. Peki firari müteahhit yurtdışına kaçmak için Mersin'e gelirken neden bir Vali Yardımcısının kendisini götürmesine ihtiyaç duymuş? Neden kendi aracıyla gitmemiş? Neden Vali Yardımcısının aracına sığınmış? Çok belli ki Vali Yardımcısının aracının aranmayacağından emin. Kendine bir koruma kalkanı bulmuş. Hadi buna da tesadüf diyelim. Peki, Vali Yardımcısı firari bir suçluyu yerini bildiği halde neden güvenlik birimlerine bildirmemiş? 14 Şubat 2023 günü kendi aracıyla Mersin'e kaçırdığı firari müteahhit Yunus Kaya, 23 Şubat günü yurtdışına kaçmaya hazırlanırken yakalanıyor. Vali Yardımcısı Ordueri, firari müteahhidin 9 gün boyunca saklandığı yeri bilmesine rağmen devlete bildirmiyor. TCK 284. madde açıktır. Hakkında tutuklama kararı verilmiş bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suç kamu görevlisi tarafından işlenirse ceza yarı oranında artırılır. Çok açıktır, bir Vali Yardımcısı deprem suçlusu müteahhidi aracıyla şehir dışına kaçırmış, saklanacağı konuta bırakmış ve suçlunun yerini 9 gün boyunca yetkili makamlara bildirmemiştir. Tüm bunlara rağmen Vali Yardımcısı hakkında soruşturma izni dahi verilmemiştir."

"Ordueri'nin eşi ve kız kardeşi hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararları çıkartıldığı da ortaya çıktı"

Öztürkmen, Seyfullah Ordueri'nin eşinin de "kaçırdığı" müteahhitin ofisinde çalıştığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Üstelik bunlar tek vukuatı da değil. Seyfullah Ordueri'nin Nurdağı Kaymakamı olduğu dönemde 28 Ağustos 2016 tarihinde tartışma yaşadığı Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'a silah çektiği, küfür ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcılık belgeleri elimizde. İki taraf arasındaki dava devam ediyor. Öte yandan Ordueri'nin eşi ve kız kardeşi hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ve haklarında yakalama kararları çıkartıldığı da ortaya çıktı. Kamu çalışanlarımız, memurlarımız bu suçların onda birini işlese bir daha gün yüzü göremez. Ancak bazı imtiyazlılar üstündeki koruma şemsiyesi onları yargıdan koruyor. Korumakla kalmıyor, üstüne terfi veriyor. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız. Deprem suçlusu firariyi koruyan ve saklayan Vali Yardımcısı hesap verecek."

Kaynak: ANKA

