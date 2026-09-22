CHP\'li Sarı, Turgutlu\'da lise önündeki saldırıda 8 kişinin yaralandığını söyledi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların çevresinde silahların konuştuğu, öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir tablo kabul edilemez. Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların çevresinde silahların konuştuğu, öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir tablo kabul edilemez. Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz.

Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyoruz. Geçmiş olsun Manisa."