CHP\'li Sarıbal, COP31 finansman tartışmasında iklim adaleti çağrısında bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "İklim krizini yaratan sınırsız kar ve sömürü düzeni sorgulanmadan, büyük kirleticiler tarihsel sorumluluklarını üstlenmeden iklim adaleti sağlanamaz. Bu yıkımın bedeli çiftçilere, emekçilere ve yoksul halklara yüklenemez. Doğayı sermayenin kar hırsına teslim edenler, sorumluluklarından kaçamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk gününü değerlendirdi. Buradaki finansman tartışmalarına tepki gösteren Sarıbal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İklim krizinin tarihsel sorumluları, yol açtıkları yıkımın bedelini karşılamak konusundaki yükümlülüklerini bir pazarlık aracına dönüştüremez. Yüzyıllardır fosil yakıtlarla büyüyen, başka halkların doğal kaynaklarını ve emeğini sömürerek zenginleşen kapitalist emperyalist sanayi merkezleri, bugün bu yıkımda sorumlulukları yokmuş gibi davranamaz. Atmosferi kirleterek biriktirilen servet birkaç elde toplanırken, ortaya çıkan yıkımın bedeli bütün insanlığa eşit biçimde dağıtılamaz.

İklim krizini yaratan sınırsız kar ve sömürü düzeni sorgulanmadan, büyük kirleticiler tarihsel sorumluluklarını üstlenmeden iklim adaleti sağlanamaz. Emisyonlarını azaltmak, yol açtıkları kayıp ve zararları karşılamak, yoksul ülkelerin iklim krizine karşı korunmasına kaynak sağlamak onların yükümlülüğüdür. Bu yıkımın bedeli çiftçilere, emekçilere ve yoksul halklara yüklenemez. Doğayı sermayenin kar hırsına teslim edenler, sorumluluklarından kaçamaz."