CHP\'li Semra Dinçer, Vahap Seçer\'in tutuklanmasına \'sandıkta yenilir\' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Siyasette rakip sandıkta yenilir, cezaevine gönderilerek değil. Vahap Seçer'i ve diğer belediye başkanlarımızı dört duvar arasına koymak, Mersin'in iradesini susturmaya yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararı, hukukun değil siyasetin kararıdır. Bu karar yalnızca bir belediye başkanına değil, onu sandıkla göreve getiren yüz binlerce Mersinlinin iradesine yöneliktir. Tutuksuz yargılama esasken tutuklamayı peşin cezaya dönüştüren bu anlayışı kabul etmiyoruz. Siyasette rakip sandıkta yenilir, cezaevine gönderilerek değil. Vahap Seçer'i ve diğer belediye başkanlarımızı dört duvar arasına koymak, Mersin'in iradesini susturmaya yetmeyecektir. Milletimizin huzurunda söz veriyoruz: Adalet tecelli edene, irade sahibine dönene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yol arkadaşlarımız yalnız değildir" ifadesini kullandı.