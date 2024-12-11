CHP\'li vekil Meclis\'te yüzünü siyaha boyadı

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TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz alarak kürsüye geldi.

Şevkin, maden kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Şevkin, "İliç katliamının üzerinden tam 10 ay geçti. Komisyon bitti, bir türlü komisyon raporu ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

BİR ANDA YÜZÜNÜ BOYADI

Madenlerin halkın malı olduğunu belirten Müzeyyen Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyamaya başladı. Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır" dedi.