CHP'li Şevkin: "Kadınların Yaşam Hakkı İstatistiklerle Geçiştirilemez"

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kadın sığınmaevlerine yönelik iddiaları meclis gündemine taşıyarak, "Kadınların yaşam hakkı istatistiklerle geçiştirilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla sığınmaevi açılmalı, mevcut konukevlerinin kapasitesi artırılmalı ve kadınların bağımsız bir yaşam kurabilmesi için güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, kadın sığınmaevlerinin yalnızca yüzde 69'unun dolu olduğu, yeni sığınmaevlerine ihtiyaç bulunmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Şevkin, konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı bir ülkede sığınmaevlerine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamaların gerçeklerle bağdaşmadığını kaydetti.

Şevkin, Türkiye'de 112'si Bakanlığa, 25'i belediyelere, 3'ü Göç İdaresi Başkanlığı'na ve yalnızca 1'i sivil toplum kuruluşuna ait olmak üzere toplam 141 kadın konukevi bulunduğunu ifade ederek, bu sayının kadına yönelik şiddetin boyutu dikkate alındığında yetersiz olduğunu vurguladı.

Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Şevkin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de bu kapsamda 251 belediye bulunduğunu ancak belediyelere ait yalnızca 25 konukevi olduğunu söyledi. Kadınların sığınmaevlerine erişiminde de ciddi sorunlar yaşandığını belirten Şevkin, sığınmaevinden ayrılan birçok kadının sosyal ve ekonomik desteklerin yetersizliği nedeniyle yeniden şiddet ortamına dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Şevkin, "Kadınların yaşam hakkı istatistiklerle geçiştirilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla sığınmaevi açılmalı, mevcut konukevlerinin kapasitesi artırılmalı ve kadınların bağımsız bir yaşam kurabilmesi için güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır" ifadelerine yer verdi.