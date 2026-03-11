CHP'li Şevkin: "Kadınların Yaşam Hakkı İstatistiklerle Geçiştirilemez" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Şevkin: "Kadınların Yaşam Hakkı İstatistiklerle Geçiştirilemez"

11.03.2026 15:59  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kadın sığınmaevlerine yönelik iddiaları meclis gündemine taşıyarak, “Kadınların yaşam hakkı istatistiklerle geçiştirilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla sığınmaevi açılmalı, mevcut konukevlerinin kapasitesi artırılmalı ve kadınların bağımsız bir yaşam kurabilmesi için güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır” dedi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kadın sığınmaevlerine yönelik iddiaları meclis gündemine taşıyarak, "Kadınların yaşam hakkı istatistiklerle geçiştirilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla sığınmaevi açılmalı, mevcut konukevlerinin kapasitesi artırılmalı ve kadınların bağımsız bir yaşam kurabilmesi için güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, kadın sığınmaevlerinin yalnızca yüzde 69'unun dolu olduğu, yeni sığınmaevlerine ihtiyaç bulunmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Şevkin, konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı bir ülkede sığınmaevlerine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamaların gerçeklerle bağdaşmadığını kaydetti.

Şevkin, Türkiye'de 112'si Bakanlığa, 25'i belediyelere, 3'ü Göç İdaresi Başkanlığı'na ve yalnızca 1'i sivil toplum kuruluşuna ait olmak üzere toplam 141 kadın konukevi bulunduğunu ifade ederek, bu sayının kadına yönelik şiddetin boyutu dikkate alındığında yetersiz olduğunu vurguladı.

Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Şevkin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de bu kapsamda 251 belediye bulunduğunu ancak belediyelere ait yalnızca 25 konukevi olduğunu söyledi. Kadınların sığınmaevlerine erişiminde de ciddi sorunlar yaşandığını belirten Şevkin, sığınmaevinden ayrılan birçok kadının sosyal ve ekonomik desteklerin yetersizliği nedeniyle yeniden şiddet ortamına dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Şevkin, "Kadınların yaşam hakkı istatistiklerle geçiştirilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele için daha fazla sığınmaevi açılmalı, mevcut konukevlerinin kapasitesi artırılmalı ve kadınların bağımsız bir yaşam kurabilmesi için güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Şevkin: 'Kadınların Yaşam Hakkı İstatistiklerle Geçiştirilemez' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:49:41. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Şevkin: "Kadınların Yaşam Hakkı İstatistiklerle Geçiştirilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.