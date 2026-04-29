CHP'li Solakoğlu'ndan Bakan Yumaklı'ya istifa çağrısı: 'Onurlu bir şekilde istifa edin'

29.04.2026 11:21
CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Akbelen'deki zeytin ağacı kesimlerine tepki göstererek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı istifaya çağırdı. Solakoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında tarım arazilerinin talan edildiğini söyledi.

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkisinde acele kamulaştırma kararının ardından ağaç kesimlerine tepkiler sürüyor. CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, zeytin ağaçlarının sadece Akbelen'de değil, ülkenin birçok bölgesinde kesildiğini belirterek, 'Türkiye'nin her yerinde bu talan yapılıyor. Akbelen'de bilinçli köylü var ve onları provokatör olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Tek istedikleri tarlalarından çıkmamak. Yıllardır zarar eden çiftçiye verilen para cazip geliyor. 'Siz tarlanızı sattınız' argümanıyla geliyorlar. Satmadılar, sattırıldılar. Bu Denizli'de de var, Giresun'da da var. Türkiye'nin dört bir yanı talan ediliyor ve buna acilen 'dur' denilmeli' dedi.

Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya istifa çağrısında bulunarak, 'Meralarımızın, ormanlarımızın, zeytin ağaçlarımızın kesilip yerin altındaki linyit kömürü için oraları mahvetmek, ülkeyi seven bir insan tarafından yaptırılamaz. Bu göz göre göre ülkeyi yerle bir etmektir. Sayın Bakan, bana ilk geldiğinizde 'Bir karış tarım arazisini imara açtırmayacağım' demiştiniz. Geldiğiniz noktaya bakın, onurlu bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Ağaç kesilen alanların verimsiz hale getirildiğini vurgulayan Solakoğlu, tarımın madenden daha fazla getiri sağladığını belirterek, 'Trakya'da şarap bağlarının olduğu yerde taş ocağı yapıyorlar. Taş ocağını 50 cente satıyorsunuz, şarabı 20-30 dolara. Ama şarabı her yıl satıyorsunuz, taşı bir kere. Türkiye toprakları resmen talan ediliyor ve üç beş firmaya maden ruhsatları veriliyor' dedi.

Orman alanlarında ağaç kesiminin özel sektöre verildiğine dikkat çeken Solakoğlu, 'Eskiden orman muhafaza memurları kesilecek ağaçlara karar verir, mühür basardı. Şimdi bu özel sektöre verildi. Özel sektör istediği ağacı kesiyor. Sayın Bakan gitsin, Kastamonu'daki kıyımı görsün. Türkiye ormanları içten içe yok ediliyor. Orman vasfını kaybettiğinde, yandığında maden sahası olarak açılmaya müsait hale geliyor. Çok büyük bir rant dönüyor. Bir buçuk sene sonra hepsini düzelteceğiz' diye konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

