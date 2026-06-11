CHP'li Tanrıkulu'ndan, Fatoş Pınar Türker'in İddialarıyla İlgili Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu'ndan, Fatoş Pınar Türker'in İddialarıyla İlgili Soru Önergesi

11.06.2026 15:10  Güncelleme: 15:54
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama ve tehdit iddialarına ilişkin TBMM'ye 33 soruluk önerge sundu. Tanrıkulu, 'Çıplak arama bu iktidarın utancıdır' dedi.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği çıplak arama ve tehdit iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, konuyla ilgili 33 sorudan oluşan önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu belirterek, "Çıplak arama bu iktidarın utancıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB davasının 47. duruşmasında savunma yapan Medya AŞ Genek Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, savcı tarafından çocukları ile tehdit edildiğini ve çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürmesi üzerine videolu mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 33 soruluk önerge verdiğini aktaran Tanrıklulu, şu ifadeleri kullandı:

"Çıplak arama bu iktidarın utancıdır, sabıkasıdır. Israrla reddediyorlar ama her gün karşımıza bir olayda, bir yargılamada çıplak arama utancı çıkıyor. Önceki gün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, salonda bütün izleyicilerin huzurunda, hakimlere ve savcılara, gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde karşılaştığı çıplak aramayı çok hüzün verici bir biçimde gerçekten, hepimizin utanacağı bir biçimde anlattı. 'Ben utanmıyorum, bunu yapanlar' utansın dedi."

Bunu inkara gerek yok. Bir kadın kendisine yapılmayan bir muameleyi bu şekilde anlatamaz. Hem İçişleri Bakanlığına hem Adalet Bakanlığına büyük görev düşüyor bu konuda, soruşturma başlatmak. İnkarla, yok saymakla, yapılmamış demekle, resmi açıklamalarla bunun üstünü örtemezsiniz.

Ayrıca savcılık makamında çocukları üzerinden tehdit edilmesi, gözaltında, gözaltına alınırken kötü muameleye ve işkenceye maruz bırakılması, farklı türlerde, gerçekten Türkiye'nin utancıdır. Bu iktidarın utancıdır. Bütün bunları kayıt altına almak amacıyla tam 33 sorudan oluşan soru önergemi bugün itibarıyla Meclis Başkanlığına verdim. Ne cevap verecekler hiç önemli değil. Ama önemli olan benim açımdan, bir hafıza oluşturmaktır ve gelirse bu soruların cevaplarını öğrenmektir, kamuoyuyla paylaşmaktır. İnsan hakları mücadelesinden de adalet mücadelesinden de toplumsal barış için çalışmaktan da vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Pınar, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu'ndan, Fatoş Pınar Türker'in İddialarıyla İlgili Soru Önergesi - Son Dakika

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