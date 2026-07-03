CHP'li Tanrıkulu: Yoksulluk Gerçeklerimiz - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu: Yoksulluk Gerçeklerimiz

03.07.2026 18:12
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Tanrıkulu, TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını, yoksulluğun derinleştiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "TÜİK, kağıt üzerindeki rakamları değiştirse de pazarda, markette ve mutfakta hissedilen gerçekleri yurttaşlarımız en derin biçimde yoksulluk olarak hissetmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerine ilişkin ve buna bağlı olarak belirlenen maaş artışlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Tanrıkulu, resmi ve alternatif enflasyon verileri arasındaki farklara da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'e göre, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşmiştir. Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG'ın verilerine göre Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 51,49'dur. Hangi veri esas alınırsa alınsın değişmeyen bir gerçek var; yurttaşlarımızın alım gücü her geçen gün daha da erimekte, milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emekli ve kamu görevlisinin maaş artış oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam yapılacaktır. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselmesi bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak artış ise yüzde 13,52 olarak belirlenmiş en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 257 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 643 liraya çıkacaktır."

Peki gerçek rakamlar nedir? Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 759 lira. Yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 liradır. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46 bin 248 liradır. En düşük emekli aylığı açlık sınırının dahi yaklaşık 12 bin lira, asgari ücret de yaklaşık 8 bin lira altında kalmaktadır. TÜİK, kağıt üzerindeki rakamları değiştirse de pazarda, markette ve mutfakta hissedilen gerçekleri yurttaşlarımız en derin biçimde yoksulluk olarak hissetmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi, ekonomik krizin yükünü her geçen gün daha fazla emekçilerin, emeklilerin, yoksul yurttaşların omuzlarına yüklüyor. Yoksulluğun iktidar eliyle normalleştirildiği değil, hiçbir yurttaşımızın açlık ve sefalet korkusuyla yaşamadığı bir düzen kurulana kadar bu adaletsizliğe karşı mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu: Yoksulluk Gerçeklerimiz - Son Dakika

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