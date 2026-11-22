CHP'li Tekin, yolsuzlukla mücadelede partizanlığı bırakıp hesap sorma çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, siyasette milyarderleşenlerin servetlerinin kaynağı araştırılıp hesabı sorulmadan Türkiye'nin yolsuzluk ve derin yoksulluktan kurtulamayacağını belirtti. Tekin, partizanlığı bırakıp yolsuzluğa karşı birleşme çağrısı yaptı.
(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "siyasette milyarderleşenlerin servetlerinin kaynağı araştırılıp hesabı sorulmadan Türkiye'nin yolsuzluktan ve derin yoksulluktan kurtulamayacağını" ifade etti.
Tekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Siyasette milyarderleşenlerin servetlerinin kaynağı araştırılıp hesabı sorulmadan Türkiye yolsuzluktan ve derin yoksulluktan kurtulamaz. Artık susmayalım. Partizanlığı bir kenara bırakalım, yolsuzluğa karşı birleşelim, hesap soralım ve toplumsal mücadeleyi büyütelim. Halkın hakkını, geleceğini ve toplumsal barışı birlikte savunalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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