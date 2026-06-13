Lüleburgaz Halk Buluşması... CHP İl Başkanı Terzi: Ne Mutlak Butlan Kararlarınız Ne Siyasi Baskılarınız Bize Geri Adım Attıramaz - Son Dakika
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Lüleburgaz Halk Buluşması... CHP İl Başkanı Terzi: Ne Mutlak Butlan Kararlarınız Ne Siyasi Baskılarınız Bize Geri Adım Attıramaz

13.06.2026 18:00  Güncelleme: 19:02
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CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, Lüleburgaz Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada hükümete yüklenerek, 'Ne mutlak butlan kararlarınız ne siyasi baskılarınız ne hukuksuz yargı kararlarınız bize bir geri adım attıramaz. Bu ülkeye yeniden adaleti getireceğiz' dedi.

(KIRKLARELİ) - CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, Lüleburgaz Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Bugün ülkeyi yöneten siyasi iradeye sesleniyoruz: Ne mutlak butlan kararlarınız ne siyasi baskılarınız ne hukuksuz yargı kararlarınız bize bir geri adım attıramaz. Bu ülkeye yeniden adaleti getireceğiz, bu ülkeye yeniden umudu getireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması'na katıldı. Halk buluşmasında konuşan CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, "Bugün burada sadece bir miting yapmak için toplanmadık. Bugün burada demokrasiye sahip çıkmak için toplandık. Bugün burada adalete sahip çıkmak için toplandık. Bugün burada ekmeğimize, geleceğimize ve çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkmak için toplandık" dedi.

"MAHKEME SALONLARINDA SİYASETİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞANLAR YANILIYORLAR"

Türkiye'nin içinden geçtiği süreci ve partisine yönelik müdahalelere tepki gösteren Terzi, "Ülkemiz, tarihinin en ağır demokrasi sınavlarından birini vermektedir. Mahkeme salonlarında siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesini yok saymaya çalışanlar, milletin iradesini de yok sayabileceklerini sanıyorlar. Oysaki yanılıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'de genel başkanların mahkeme kararlarıyla değil kurultay delegelerinin oylarıyla belirlenebileceğini kaydeden Terzi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları mahkeme kararlarıyla, saray atamalarıyla belirlenmez. Mahkeme kararlarıyla kayyum belirlenir, saray atamalarıyla genel müdür belirlenir" dedi. Partinin genel başkanının Özgür Özel olduğunu vurgulayan Terzi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, iki kez olağan kurultay, iki kez olağan, olağanüstü kurultayla, kurultay delegelerimizin oylarıyla, pür iradeleriyle seçilen Özgür Özel'dir. Benim genel başkanım Özgür Özel'dir, bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA GENEL MERKEZİMİZ SOKAKLARDIR, MEYDANDIR"

Terzi, yaşanan süreci demokrasi adına kara bir leke olarak nitelendirerek, binaların ellerinden alınsa dahi mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Terzi, şunları kaydetti:

"24 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize polis zoruyla girilerek partimizin işgal edilmesi demokrasimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün genel merkez binamız elimizden alınmış olabilir. Yarın il ve ilçe binalarımız da elimizden alınabilir, binalarımızdan çıkarılabiliriz. Binalarımızdan çıkarıldık diye teslim mi edeceğiz? Demokratik, çağdaş, gelişmiş Türkiye hedefimizden vaz mı geçeceğiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Daha büyük bir azim, daha büyük bir kararlılıkla demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için bundan sonra genel merkezimiz, il ve ilçe binalarımız sokaklardır, meydanlardır. Bizim için bundan sonra parti binaları milletin vicdanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü makamdan, mevkiden değil; örgütlerinden, üyelerinden, milletimizin desteğinden gelmektedir."

"EKREM İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR"

Tek suçu AKP Genel Başkanı'nı sandıkta dört kez yenmek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan, Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndan selam göndermek istiyorum. Haksız ve hukuksuz yere cezaevlerinde tutsak olan tüm belediye başkanları yol arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndan partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza yargı kumpası kuranlara sesleniyorum: Siz onları tutuklayarak cezalandırdığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Onları dört duvar arasına koysanız da milletin umudunu, değişim iradesini ve adalet yürüyüşümüzü asla tutuklayamazsınız. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, belediye başkanlarımız yalnız değildir, Kırklareli arkalarındadır, Türkiye arkalarındadır.

"BU ÜLKEYE YENİDEN ADALETİ GETİRECEĞİZ"

Ülkemizin gerçek gündemi, yargı müdahaleleriyle, suni gündemlerle unutturulmak istenen yoksulluktur. Bütün bu siyasi baskıların, yargı darbelerinin arkasında gizlenilmeye çalışılan, mutfaktaki yangındır, vatandaşın boş tenceresi, hayat pahalılığıdır, geçim sıkıntısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olanların değil, mücadele edenlerin partisidir. Bugün burada, kongre meydanından, bu binlerce vatandaşımızla ülkeyi yöneten siyasi iradeye sesleniyoruz: Ne mutlak butlan kararlarınız ne siyasi baskılarınız ne hukuksuz yargı kararlarınız bize bir geri adım attıramaz. Bizleri bir milim eğdiremez. Genel başkanımız Sayın Özgür Özer'in liderliğinde demokrasiyi, hukuku ve millet iradesini sonuna kadar savunacağız. Bu ülkeye yeniden adaleti getireceğiz, bu ülkeye yeniden umudu getireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Halk Buluşması... CHP İl Başkanı Terzi: Ne Mutlak Butlan Kararlarınız Ne Siyasi Baskılarınız Bize Geri Adım Attıramaz - Son Dakika

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