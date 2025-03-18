CHP'li Tezcan'dan İmamoğlu'nun Diploma İptaliyle İlgili Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Karara tepki gösteren Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal kararı yok hükmündedir, tanımıyoruz. Siyaseten yok olmaya mahkum olanların son çırpınışlarına şahit oluyoruz. Bu kararın tüm paydaşları, sorumluluğu olan herkes bir gün mutlaka hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.