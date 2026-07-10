CHP'li Tümamiral'den AP Kararına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Tümamiral'den AP Kararına Tepki

10.07.2026 10:09
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Yankı Bağcıoğlu, AP'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kararını reddetti ve tarihi hatırlattı.

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iftira dolu kararını şiddetle reddediyorum. Türk askerine suç isnat edenler, önce EOKA ve EOKA-B'nin Kıbrıs Türklerine karşı işlediği katliamlarla, toplu mezarlarla ve 15 Temmuz 1974 darbesiyle hesaplaşmalıdır" dedi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iftira dolu kararını şiddetle reddediyorum. Türk askerine suç isnat edenler, önce EOKA ve EOKA-B'nin Kıbrıs Türklerine karşı işlediği katliamlarla, toplu mezarlarla ve 15 Temmuz 1974 darbesiyle hesaplaşmalıdır."

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin garantörlük hakkından doğan meşru müdahalesi; Türk askerinin varlığı ise Kıbrıs'ta elli yılı aşkın süredir barışın ve güvenliğin teminatıdır. Tarihi çarpıtan siyasi kararlar bu gerçeği değiştiremez. En anlamlı cevabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce vermiştir: 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir.'"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tümamiral'den AP Kararına Tepki - Son Dakika

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