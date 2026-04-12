CHP'li Ümit Erkol ve 8 Şüpheli Tutuklandı

12.04.2026 19:06
İzmir'de İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlük soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Erkol tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Erkol da Ankara'da gözaltına alınmıştı. İzmir'e getirilen Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

