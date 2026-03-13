CHP'li Üye Esengül Yılmaz Gül İstifa Etti

13.03.2026 19:35
Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gül, CHP'den istifa ettiğini duyurarak partideki adaletsizlikleri eleştirdi.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gül, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayınladığı açıklamada, siyaseti hiçbir zaman makam için yapmadığını ve 26 yıldır CHP'ye emek verdiğini belirtti.

Hiçbir zaman mücadeleden kaçan biri olmadığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz'a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi. İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı."

Siyasetin sloganlarla değil, vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazandığını dile getiren Gül, "Cumhuriyet Halk Partisinde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı. Oysa siyaset, koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil, Beykoz'un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur. Kişisel çıkarların Beykoz'a hizmet etmenin önüne geçtiği bir yerde susmak da görmezden gelmek de benim vicdanıma sığmadı." ifadelerini kullandı.

Gül'ün istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 2, CHP 14 ve bağımsız 2 şeklinde oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
