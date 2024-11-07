CHP'li Üyeler Meclisi Terk Etti

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Kağıthane Belediye Meclisinde, CHP'li meclis üyeleri gündem dışı konuşma talepleri reddedildiği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Kağıthane Belediye Meclisi toplantısının Kasım ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nazmi Toro başkanlığında yapıldı.

Toro, oturumu açıp gündemdeki raporları görüşmeye açtığı sırada CHP Grup Başkanvekili Vural Koçyiğit, ayağa kalkarak söz hakkı talep etti.

Koçyiğit, geçen pazartesi günü mecliste yaşanan arbedeye değinerek, "Burada özür dilemesi gereken bazı arkadaşlar yok mu? Bugün gündem dışı konuşma yapmayacaksak ne zaman olacak?" dedi.

Toro ise Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla toplantı yaptığını, gündem dışı konuşmalara izin vermeyeceğini söyledi.

Toro, gündem maddelerini okuturken Koçyiğit ve CHP'li belediye meclis üyeleri protesto amacıyla salonu terk etti.

Meclis toplantısı raporların okunmasının ardından sona erdi.

Öte yandan, pazartesi günü yaşanan arbede nedeniyle bugün meclis salonuna basın mensupları dışında ziyaretçi kabul edilmedi.