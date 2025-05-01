CHP’li Vekil Taşıyan Otobüs Şoförüne Yasağ

CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında, polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.