CHP\'li Vekiller YENİ Parti İçin İstifa Etti

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine katılan milletvekillerinin istifaları, TBMM'nin resmi internet sitesindeki sisteme işlenmeye başlandı. YENİ Parti'nin resmi kuruluş süreci henüz tamamlanmadığı için milletvekilleri Meclis kayıtlarında "bağımsız" olarak yer aldı.

CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine katılan milletvekillerinin istifaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesindeki sisteme işlenmeye başlandı.

TBMM'nin milletvekili listesinde, CHP'den ayrılan ve YENİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan isimler, partinin resmi kuruluş süreci henüz tamamlanmadığı için "bağımsız milletvekili" olarak görüntülendi.

YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının ardından partiye ilişkin resmi işlemler sürüyor. Parti tüzel kişiliğinin kazanılmasına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından, milletvekillerinin TBMM kayıtlarında YENİ Parti çatısı altında gösterilmesi bekleniyor.