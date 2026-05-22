CHP'li Vekillerden 'Mutlak Butlan' Açıklaması

22.05.2026 16:10
24 CHP milletvekili, kurultay iptalini demokrasiye darbe olarak nitelendirerek karşı çıktılar.

(ANKARA) - 24. Dönem 39 CHP milletvekili, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Söz konusu 'mutlak butlan' kararını; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor; kamu vicdanını yaralayan bu yaklaşımın karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz" denildi.

CHP'nin 24. Dönem 39 milletvekili tarafından yayımlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmış milletvekilleri olarak; hukuk devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan 'mutlak butlan' kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."

Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçlere, kurultay iradesine ve üyelerin demokratik tercihine yönelik yargısal müdahalelerin; yalnızca ilgili siyasi yapıyı değil, doğrudan doğruya Türkiye'de demokrasiye olan inancı da zedelediği açıktır. Hukukun, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilmesi; çoğulcu demokratik düzen açısından son derece sakıncalıdır.

Demokratik toplumlarda esas olan, siyasal meşruiyetin kaynağının millet iradesi olmasıdır. Sandıkta ve parti kurullarında ortaya çıkan iradenin yok sayılması, hukuk güvenliği ilkesini ağır biçimde yaralamakta; siyasal kurumlara duyulan toplumsal güveni sarsmaktadır. 'Mutlak butlan' yaklaşımıyla alınan bu kararın, sadece bir parti meselesi değil; Türkiye'de demokratik siyasetin geleceğini ilgilendiren ciddi bir kırılma olduğu kanaatindeyiz.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, parlamenter demokrasi geleneğine ve hukukun üstünlüğüne bağlı siyasetçiler olarak; yargının bağımsızlığı kadar tarafsızlığının da hayati önemde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yargı süreçlerinin siyasal tartışmaların merkezine çekilmesi, toplum vicdanında telafisi güç yaralar açmaktadır.

Bizler, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden, siyasi rekabetin hukuk dışı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yanayız. Türkiye'nin ihtiyacı; hukuki belirsizlikler ve siyasal müdahaleler değil, güçlü demokrasi, kuvvetler ayrılığı, adalet ve toplumsal barıştır.

Bu nedenle söz konusu 'mutlak butlan' kararını; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor; kamu vicdanını yaralayan bu yaklaşımın karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Türkiye'nin demokratik birikimine, halkın iradesine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

