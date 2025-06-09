CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in Vefatı Hakkında Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Eşsiz hizmetleri ve sağlam karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Başkanımıza, Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Eşsiz hizmetleri ve sağlam karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Başkanımıza, Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."