CHP'li Yavuzyılmaz'dan Binali Yıldırım'a Araç Kiralama İddiası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2019 yılındaki yerel seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yasa dışı olarak 42 araç kiraladığını, bu araçların ise AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına tahsis edildiğini söyledi. Yavuzyılmaz, "Başta Binali Yıldırım olmak üzere bu suça bulaşmış AK Partili yetkililerin ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını bekliyoruz. Bunun adı buz gibi soygundur" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan ve 42 aracın model, plaka bilgilerini paylaşan Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu bir ihbardır. 2019 yılı İstanbul Yerel Seçimleri sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yasa dışı olarak bir şirketten kiraladığı 42 aracı, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına tahsis ettiğini tespit ettik. 42 aracın bilgilerini, plaka numaralarını, marka, model, tahsis süreci başlangıç tarihini, tahsis süresi bitiş tarihini ve kiralık araçlarla ilgili bilgilerini ihbar ediyoruz.

Başta Binali Yıldırım olmak üzere bu suça bulaşmış AK Partili yetkililerin ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını bekliyoruz. Bu tahsisi yasa dışı olarak yapılan 42 adet aracın, akaryakıt masrafları, şoför maaşları, araç kiraları, HGS, OGS masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödeniyor. Bunun adı buz gibi soygundur."