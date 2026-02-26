CHP'li Yavuzyılmaz:  Kamunun Bu Kadar Yüksek Karla İşlettiği Köprüleri Özelleştirmek Vatana İhanettir - Son Dakika
CHP'li Yavuzyılmaz:  Kamunun Bu Kadar Yüksek Karla İşlettiği Köprüleri Özelleştirmek Vatana İhanettir

26.02.2026 00:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 2025 yılı gelir-gider verilerini açıkladı. İki köprünün toplam net karının 7,2 milyar TL olduğunu belirten Yavuzyılmaz, özelleştirme planına sert tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığını öne sürdüğü Boğaz köprülerine ilişkin 2025 yılı mali verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'den dev ihanet planı! AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı Boğaz köprülerinin 2025 yılı devasa karını tespit ettik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 2025 yılı gelir, gider verileri:  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde; gelir: 3 Milyar 461 Milyon TL. Gider: 83 Milyon TL. Yıllık net kar: 3 Milyar 378 Milyon TL. 2025 yılı kar oranı: yüzde 97,6."

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde; Gelir: 4 Milyar 056 Milyon TL, gider: 161 Milyon TL, yıllık net kar 3 Milyar 895 Milyon TL. 2025 yılı kar oranı: yüzde 96. Bu durumda iki boğaz köprüsünün 2025 yılı toplam net karı: 7 Milyar 273 Milyon TL. 2025 yılı kar oranı ortalaması: yüzde 96,7!

Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş olan bu köprülerin özelleştirme planı derhal iptal edilmelidir."

Kaynak: ANKA

