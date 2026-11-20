Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Van'da yaptığı açıklamada, "İlk yapılması gereken iş, bir kere kayyım siyasetine son verilmesi gerekiyor. Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanının yeniden görevine dönmesi lazım. Van halkının iradesinin teslim edilmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Van programı kapsamında Van Barosu'nu ziyaret ederek avukatlarla bir araya geldi. Kaya, kalıcı barış için hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Barışın yolu demokrasiden geçiyor, özgürlüklerden geçiyor. Van Barosu'nun özelliği şu: Van, Türkiye'nin güneşin doğduğu yer. Van Barosu çok acılar yaşandı Van'da. Hala kayyımla yönetilen bir Van Büyükşehir Belediyesi var. Bir barış süreci inşa edilmek isteniyor ve önemli adımlar atıldı, ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamada ilk yapılması gereken iş, bir kere kayyım siyasetine son verilmesi gerekiyor. Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden görevine dönmesi lazım. Van halkının iradesinin teslim edilmesi lazım. Ayrıca bu bölgenin umudu olan, bu bölgenin insanı olan Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Can Atalay niye cezaevinde? Osman Kavala niye cezaevinde? Şimdi birçok siyasetçi cezaevinde, basın mensupları cezaevinde. Barışa giden yolda bunlar engel. Bu engelleri ortadan kaldırabilmek için baroların talebi çok açıktır: hak, hukuk ve adalet. Bu inşa edilmeden barışı kalıcı hale getiremeyiz. Şimdi kavga bitti, savaşlar bitti, şehit cenazeleri gelmiyor, analar ağlamıyor, şehit anaları da ağlamıyor, barış anaları da ağlamıyor. O zaman bu ağıdı bitirmişsek gülme zamanıdır. Gülebilmemiz için parlamento üzerine düşen görevi yapmalıdır. Van Barosu'nda bunları konuştuk.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARLAMENTODA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRECEK"

Van Baro yönetiminin de bize söylediği, 'Barışı kalıcı hale getirin. Biz eşit koşullarda bir arada yaşamak istiyoruz.' diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürece omuz verilmesinden oldukça mutlu olduklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi on yıllardır bu sorunun çözülmesi için, Kürt sorununun çözülmesi için mücadele etti. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda üzerine düşen görevi yerine getirecek. Yetmez, il ve ilçe örgütlerimizle Kürt sorununun çözümüyle birlikte bölgenin huzura kavuşacağına olan inancı açıktır. İşsizlik bitecek, yoksulluk bitecek, gençler işsizlikten başka ülkelere, başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Barış kalıcı hale gelecek ancak 'demokrasi olmazsa bunların hiçbiri olmaz' diyorlar. Ben bir kez daha siyasal iktidara çağrı yapıyorum: Ahmet Türk niye görevine iade edilmiyor? Selahattin Demirtaş neden evinde değil? Can Atalay uluslararası AİHM kararlarına rağmen niye cezaevinde? Şimdi bunların izahı yok. Van halkının iradesi, Hakkari halkının iradesi neden ipotek altında? Kayyım siyasetlerine bir an önce son verilmeli ve toplumun barışa olan inancı gerçeğe dönüşsün. Ben Van halkının bu konuda karamsar olduğunu gördüm. Ben de onlara diyorum ki hiç karamsar olmayın, yüreğinizi karartmayın. Biz Van halkının ve Türkiye halkının dertlerini biliyoruz, bölgenin sorunlarını biliyoruz. Barış olmadan bu ülkeye huzur gelmez, demokrasimiz de ekonomimiz de çözülemez. Kalıcı barışla bunların hepsi mümkündür diyorum."

Kaya, Van'daki esnafın ekonomik sıkıntılarını dile getirerek işlerin durma noktasına geldiğini belirtti. İranlı turist sayısının geçen yıl yaklaşık 1 milyondan 600 bine düşmesinin esnafı olumsuz etkilediğini, döviz ve alım gücü nedeniyle İranlıların artık alışveriş yapmadığını ifade etti. Emeklilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken Kaya, Van'daki ziyaretlerinde halkın sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini söyledi.