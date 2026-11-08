CHP’li Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti - Son Dakika
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CHP’li Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti

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CHP’li Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti
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CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, üç haftadır cemevini kullanamadıklarını belirterek Alevi yurttaşların görmezden gelindiğini söyledi. Yetkililere çağrı yapan Yüksel, "Bu kurumlar ayakta kalacak ki insanın ruhu, vicdanı, merhameti ayakta kalsın" dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, üç haftadır cemevini kullanamadıklarını belirterek Alevi yurttaşların görmezden gelindiğini söyledi. Yetkililere çağrı yapan Yüksel, "Bu kurumlar ayakta kalacak ki insanın ruhu, vicdanı, merhameti ayakta kalsın" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş'tan duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Yüksel, Alevi yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cemevi Başkanı Odabaş, "Üç haftadır cemevimizi kullanamıyoruz. Felaketlerin dili, rengi yok. Hepsi bizim canlarımız. Öncelikle hayatını kaybeden canlarımıza Hak'tan rahmet diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. CHP İl Başkanı ve yönetiminin burada olması bizi mutlu etti. Yaralarımızı hep birlikte sarmamız lazım" dedi.

AFAD, itfaiye ve İSKİ ekiplerinin inceleme yaptığını ve rapor tuttuğunu ancak herhangi bir somut adım atılmadığını anlatan Odabaş; valilik, kaymakamlık, belediye ve Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli desteği alamadıklarını söyledi.

"BU KURUMLARA SAHİP ÇIKILMALI"

Yüksel ise cemevlerinin yalnızca ibadet mekanları olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, vicdanın ve Anadolu kültürünün yaşatıldığı önemli kurumlar olduğunu belirtti.

Devlet yöneticilerini sorunu çözmeye çağıran Yüksel, şunları kaydetti:

"Olabildiğince herkesi ayağa kaldırmaya çalışacağım. Bu kurumların ayakta kalması gerekir. Bu kurumlar ayakta kalacak ki insanın ruhu, vicdanı, merhameti ayakta kalsın. Buralar sadece Alevi yurttaşlarımızın gelip ibadetini yaptıkları yerler değil. Yüzyıllarca haksızlık olduğunda insanın ruhunu ayağa kaldıran, muhteşem değerlerin inşasının olduğu yerler buralar. Günlerdir Alevi yurttaşlarımıza el uzatılmaması büyük bir ayıptır. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sonuna kadar yanınızdayız. İstanbul'un göbeğinde böyle kurumlara sahip çıkılmaması utanç vericidir. Burası bu ülkenin birliğini, dirliğini sağlayan ruhun binlerce yıldır inşa edildiği yerlerdir. Bu kültür çok büyüktür. Gün geldiğinde haksızlıklar karşısında ayağa kalkar. Bu kültür gün geldiğinde merhamet duygusuyla yardıma koşar, gün geldiğinde vatanı için Çanakkale'de şehit olur, Sakarya'da şehit olur. Gün geldiğinde elindekini, avucundakini satar, komşusunun yardımına koşar. Gün geldiğinde komşusu açken tok yatmaz. Bu kültüre sahip çıkmak insana sahip çıkmaktır. Eğer insana sahip çıkılmadığına tanık oluyorsak bu hepimizi üzer."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP’li Yüksel, sel felaketinde zarar gören Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti - Son Dakika
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