CHP\'li Zehra Özyol, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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CHP'den Gümüşhacıköy Belediye Başkanı seçilen Zehra Özyol, mazbatasını aldı.

Mazbata töreni, Gümüşhacıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Törene Özyol'un yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ayhan Kaynar ile partililer katıldı.

Özyol, Gümüşhacıköylülere güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Üçüncü dönem için seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Özyol, "Gümüşhacıköy'e hizmet etmeye devam edeceğim. Halkımızın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalışacağız." dedi.