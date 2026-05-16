Gökan Zeybek, Antalya'da CHP'li Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'daki CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelerek kentin öncelikli ihtiyaçlarını ve yerel yönetim çalışmalarını değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'daki CHP'li belediye başkanları ile buluştu. Toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, Parti Meclisi Üyesi Önder Kurnaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Grubu katıldı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in de katıldığı toplantıda, Antalya'da ve ilçe belediyelerinde sunulan hizmetlerin mevcut durumu analiz edilirken, vatandaş taleplerinin karşılanması ve kentin geleceğine yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Başkan Vekili Çiçek toplantının ardından, Antalya'nın bütün ilçelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına, taleplerinin yerinde tespit edilip hızla çözülmesine, hizmetlerin verimli bir şekilde sunulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığını; bu görüşlerin Manavgat Belediyesi'nin yürüttüğü projelerde yol gösterici olacağını dile getirdi.