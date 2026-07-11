Gökan Zeybek: "Milletin Verdiği Kararı Beğenmeyince Operasyon Yapıyorsunuz. Bu Keyfilik Ülkeye Büyük Zararlar Veriyor" - Son Dakika
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Gökan Zeybek: "Milletin Verdiği Kararı Beğenmeyince Operasyon Yapıyorsunuz. Bu Keyfilik Ülkeye Büyük Zararlar Veriyor"

11.07.2026 14:20  Güncelleme: 15:03
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CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu eleştirerek, milletin iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin, "Milletin verdiği kararı beğenince kabul edip beğenmeyince operasyon yapıyorsunuz. Bu keyfilik bu ülkeye çok büyük zararlar veriyor. Açık söylüyorum… İster kabul edin ister etmeyin. Sandığa saygı duymayanlar tarihten silinip gitti ve gider. Belediye Başkanımızın ve Çankaya halkının sonuna kadar yanındayız" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı çok iyi bilen, hukuk devleti ilkesini özümsemiş genç bir hukukçu; Çankaya'da yaptığı hizmetlerle örnek gösterilen Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, günlerdir malum medya üzerinden hedef tahtasına oturtuldu. Bugün ise Türkiye'nin en büyük üçüncü ilçesi olan Çankaya Belediyemize şafak operasyonu düzenlendi. Çankaya yeni kazanılmış bir belediye değil. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Ne hikmetse bu operasyon, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğu ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde iktidar yürüyüşünü büyüttüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor."

Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, büyük bir halk teveccühüyle yüzde 65,25 oy alarak seçildi. Kendisiyle ilgili zerre şüphemiz yok. Yüzde 65,25 oyla tartışmasız bir irade ortaya çıkmıştır. Elbette hiç kimse hukukun denetiminden azade değildir. Ancak yurttaşın artık görmezden gelinemeyecek bir itirazı var. Türkiye'nin her bölgesinde oyuyla görev verdiği CHP'li belediyeler peş peşe operasyonların merkezi haline getiriliyor. Milletin verdiği kararı beğenince kabul edip beğenmeyince operasyon yapıyorsunuz. Bu keyfilik bu ülkeye çok büyük zararlar veriyor. Açık söylüyorum… İster kabul edin ister etmeyin. Sandığa saygı duymayanlar tarihten silinip gitti ve gider. Belediye Başkanımızın ve Çankaya halkının sonuna kadar yanındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: 'Milletin Verdiği Kararı Beğenmeyince Operasyon Yapıyorsunuz. Bu Keyfilik Ülkeye Büyük Zararlar Veriyor' - Son Dakika

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