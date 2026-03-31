Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Gökan Zeybek: "Tarihe, Kapkaranlık Bir Dönem Olarak Geçeceksiniz"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Gökan Zeybek: "Tarihe, Kapkaranlık Bir Dönem Olarak Geçeceksiniz"

31.03.2026 09:27  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, bu durumu halk iradesinin yok sayılması olarak nitelendirerek, CHP'nin asla sindirilmeyeceğini ve 2024 yerel seçimlerinde iktidar olacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına, "Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz" tepkisini gösterdi.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 860 bin oyla tecelli etmiş halk iradesini bu iktidar yok sayıyor. Bir belediye başkanı düşünün, eşi ve kızıyla birlikte, sabahın kör vaktinde gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu gözaltılar kimseyi sindirmez. Bizleri asla sindirmez. 'Milli irade' diyenlerin yüzü kızarıyor mu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hazmedemediğiniz şekilde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP iktidar olacak. Halkın vicdanı, yaşananları unutmayacak. Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:38:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.