Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Gökan Zeybek: "Tarihe, Kapkaranlık Bir Dönem Olarak Geçeceksiniz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına, "Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz" tepkisini gösterdi.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 860 bin oyla tecelli etmiş halk iradesini bu iktidar yok sayıyor. Bir belediye başkanı düşünün, eşi ve kızıyla birlikte, sabahın kör vaktinde gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu gözaltılar kimseyi sindirmez. Bizleri asla sindirmez. 'Milli irade' diyenlerin yüzü kızarıyor mu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hazmedemediğiniz şekilde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP iktidar olacak. Halkın vicdanı, yaşananları unutmayacak. Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz."