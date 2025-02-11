CHP'li Zeybek'ten Gözaltı Kararlarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Zeybek, "Ne sizin yargı sopanıza ne de baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz" dedi.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"İrade gaspına asla izin vermeyeceğiz. CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyelerine yönelik gözaltı kararlarını şiddetle kınıyorum.

Yerel seçimlerden sonra son 3 ay içerisinde yaptığımız tüm anketler sonucunda Kürt seçmenlerimizin desteği AKP'nin üzerine çıkarak iki katından fazla CHP'de artıyor olması belli ki iktidarı rahatsız etmiş.

Ne sizin yargı sopanıza ne de baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesini gasp etmeye yönelik bu girişimlere asla izin vermeyeceğiz.

Bu karanlık günleri geride bırakıp, demokrasinin zaferini kutlayacağız."