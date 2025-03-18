CHP'li Zeybek'ten İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Zeybek, "Kurtuluş yok tek başına, Haydi herkes görev başına..." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararını değerlendirdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üniversitesi yönetiminin böyle bir kararı alma yetkisi olmamasına rağmen Sn. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını hukuku ayaklar altına alarak iptal etmiştir. Aldığınız bu utanç verici kararın tarihi sorumluluğu sizinle birliktedir. Demokrasi ve adalette derin bir yara açılmıştır. Bu iktidar nezdinde hiçbir vatandaşımızın hiçbir konuda güvencesi olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 23 Mart Pazar günü ön seçimimizde en güçlü şekilde adayımızı belirleyip bu düzeni değiştireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, Haydi herkes görev başına... Oy ver, seç, tarihe geç" ifadesini kullandı.