CHP'li Zeybek, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Zeybek, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i Ziyaret Etti

CHP\'li Zeybek, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Silivri Cezaevi'ndeki moral durumunun iyi olduğunu belirtti. Zeybek, Özer'in Esenyurt halkına selamlarını iletti ve haksız tutukluluğunu sonlandırmak için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

03.12.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özer'in Esenyurt halkına selamlarını ileten Zeybek, "Ahmet Özer, Esenyurt'ta kendisini seven ve demokrasi dışı, hukuk dışı bu garabet ortamı hazırlayan bütün süreçlerle ilgili dimdik ayakta. Morali son derece yüksek. Bir an önce tahliye olup, Esenyurt halkına hizmet etmek istiyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Zeybek, ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

"Haksız bir biçimde tutukluluğu devam eden Ahmet Özer'in mesajlarını önümüzdeki süreç içinde hayata geçirmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi iddianamenin bir an önce hazırlanarak mahkemenin iddianameye göre toplanması ve bu tutukluluk halinin bir an önce bitmesini istiyoruz. Ahmet Özer, kendisiyle ilgili iddiaların tamamını tek tek çürütecek belge ve bilgileri ortaya koydu. Zaten iktidarın görev yaptığı dönem içinde farklı bakanlıklar tarafından pek çok çalışmalarından istifade edilmiş, kendi görüş ve düşüncelerinden yararlanılmış bir bilim adamı. Akademisyen kimliğiyle öne çıkan bir belediye başkanımız...

TBMM'de bütçe görüşmeleri başlayacak. Görüşmelerde Esenyurt'a yapılan bu hukuksuz uygulamaları gündeme getireceğimizi belirtmek istiyorum. Ahmet Özer, Esenyurt'ta kendisini seven ve demokrasi dışı, hukuk dışı bu garabet ortamı hazırlayan bütün süreçlerle ilgili dimdik ayakta. Morali son derece yüksek. Bir an önce tahliye olup, Esenyurt halkına hizmet etmek istiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Zeybek, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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