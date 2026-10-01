CHP lideri Kılıçdaroğlu, 59 kişilik gözaltı kararı sonrası Mersin\'e heyet gönderdi

(ANKARA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı başkanlığındaki heyeti kente görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Mersin'e heyet görevlendirdi.

Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı başkanlığında, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'den oluşan heyet, Mersin'de süreci takip edecek.

SARI: "HUKUKUN TERAZİSİ HERKESİ EŞİT TARTMIYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Müslim Sarı, fon krizini hatırlatarak, operasyonları eleştirdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer bu sabah gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ise sadece ifadesi alındı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında da mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Koruma tedbirlerinin kim olduğuna göre değil, somut gerekçeler ile gereklilik ve ölçülülük ilkelerine göre uygulanması gerekir. Hukukun terazisi herkesi eşit tartmıyor. Adamına göre hukuk olmaz.

Konuyu yakından incelemek ve süreci yerinde takip etmek üzere, başkanlığımda, Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekilimiz Barış Bektaş, Mersin Milletvekilimiz Gülcan Kış ve Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin'den oluşan heyetimiz Mersin'e doğru yola çıkmıştır."