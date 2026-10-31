CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasi ahlak kanununu vazgeçilmez buldu, savunmada rekabet istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak kanunu bizim vazgeçilmezimizdir. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Gençlik Kolları İl Koordinasyonu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yeniden ahlaki temelleri üzerinde inşa edeceklerini belirterek, "Siyasi ahlak kanunu bizim vazgeçilmezimizdir. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz. Kaynaklar yerli yerinde harcanamaz. O nedenle unutmamanız gereken temel nokta bu ülkenin kesinlikle bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacı var." dedi.

Savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geçmişini iyi bilmeden geleceğini inşa edemeyeceğini dile getirdi.

Osmanlı devletinin sanayi devrimini kaçırmasının sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşuyla ekonomik bağımsızlık ve sanayileşme alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde bugün ulaştığı noktadan gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün savunma sanayimizin önemli bir sorunu var. Rekabete açık değil. Rekabet olmazsa savunma sanayisinde beklediğimiz gelişmeleri sağlayamazsınız. Savunma sanayi bir kişiye veya bir şirkete teslim edilemez." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve çip üretiminde atılım yapması gerektiğini söyledi.

"Atatürkçülük geleceği inşa etmektir"

Gençlere hukukun üstünlüğü, demokrasi, bilim ve üretimin önemini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürkçülük güne takılıp kalma değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. O nedenle statik değildir Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz o ideoloji, o felsefe. Geleceği inşa edeceksiniz. Neyle bilgiyle, birikimle inşa edeceksiniz. Saygıyla inşa edeceksiniz. Kavgasız inşa edeceksiniz."

Parti içindeki siyasi ahlak anlayışına da değinen Kılıçdaroğlu, kurultaylarda delegelerin iradesinin maddi çıkar karşılığında yönlendirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi ikna etmek ayrı, o kişinin iradesini satın almak ayrı. Tartışmaya evet. İknaya evet. Oturup konuşmaya evet. Ama rüşvetle irade satın almaya hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye başkanı halka hizmet etmekten, beldeye hizmet etmekten çekinmemeli. Ama parayı kendisi için harcıyorsa, parayı yakınları için harcıyorsa ve hala ben CHP'liyim diyorsa sakın CHP'de kalmasın. Derhal ama derhal istifa etsin." diye konuştu.

Gençlerden ülkenin tarihini, demokrasiyi ve siyasi gelişmeleri öğrenerek vatandaşlara anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'li olmanın önemli sorumluluklar taşıdığını kaydetti.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.