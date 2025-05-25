CHP Lideri Özel'den Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "THY Avrupa Ligi finalinde Monaco'yu mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımının Turkish Airlines EuroLeague final maçında AS Monaco'yu 81-68 mağlup ederek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel mesajında "THY Avrupa Ligi finalinde Monaco'yu mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını tebrik ediyorum. Sporcularımızı, teknik heyeti, yönetimi ve takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarları kutluyorum" ifadelerini kullandı.