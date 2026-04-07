CHP Lideri Özel'den Saldırı, Seçim ve Yargı Süreçlerine İlişkin Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırı girişimini kınayarak, kahraman polislerin müdahalesiyle olayın etkisiz hale getirildiğini ve iki polisin hafif yaralandığını belirtti. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamalarına yanıt vererek, Anayasa'yı hatırlattı ve 'Erdoğan seçimden kaçacak' dedi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren Özel, bu süreçte devletin siyasete alet edildiğini savundu.

Özel, Bursa'da Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve belediye meclisindeki gelişmeleri eleştirerek, Bursalıların sandıkta tepki göstereceğini ifade etti. CHP'li belediye başkanlarının saldırılara rağmen çalışmaya devam ettiğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değinen Özel, iddianamede somut delil bulunmadığını, yargılamanın uzadığını ve medya manipülasyonuna dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun liyakat vurgusunu örnek göstererek, yargı sürecinin adil olması gerektiğini belirtti.