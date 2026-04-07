CHP Lideri Özel'den Siyasi Tutuklamalara ve Adalete Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını eleştirdi. Özel, 'Bursa'daki fırsatçılıkla yarın yapılacak belediye meclis toplantısında Bursa'nın vermediği yetkiyle halkın iradesine çökecekler. İki kişiden birinin seçtiği belediye başkanı yerine bir kuklayı getirip israfa ve ranta devam etmek isteyecekler. Bundan sonra sözü yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek' dedi.

İBB davası hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Şu ana kadar atılan iftiraların yüzde 90'ı iddianamede bile yok. 'Yargılanmak değil, yargılamak için iddianame bekliyoruz' dememiz boşuna çıkmadı. Biz oraya suçluyu aklamaya gitmemiştik, hakikati aramaya gitmiştik. İddianame yanından bile geçmedi. Yok İBB'de parkelerin altına eurolar, dolarlar dolmuş. Bir sent çıkmadı, iddia dahi edilmedi. Var dedikleri görüntüler yok oldu, ses kaydı dediler duyulmaz oldu. Soruldu bu sorular, 'Söyleyenler, ben de öyle duymuştum, beni de yanıltmışlar, savcılığın bilgilendirmesiyle yaptık' dediler. Bundan sonraki süreçte mahkemenin yaptıklarının doğru analiz edilmesi lazım. Bu milletin söyleyecek sözü var. Sandıkta demokrasi tokadının en alâsını indirecek' diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tepki gösteren Özel, 'Kini gözünü bürümüş, aldığı talimatla milletin iradesi üzerine yürümüş turpun küçüğüne sesleniyorum. Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın Adalet Bakanlığını. O Adalet Bakanı'na söylüyorum. Silivri'de mahkemeye giden herkesin huzuru, güveni, saygılı bir dil kullanılması sana emanettir. Onların göreceği muamele bu Meclis'in komisyonuna geldiğin gün göreceğin muameleyi belirleyecektir' dedi.

Siyasi basıkların giderek arttığını vurgulayan Özel, 'Türkiye'de, rejimin tehdit gördüğü maalesef herkes tutuklu. En adını bildiğinizden, isimsiz kahramanlara kadar. 2026 yılında Türkiye'yi bir rejime tehdit olanlar için açık cezaevine, tutuk merkezine çevirdiler. Ekrem İmamoğlu da, belediye başkanlarımız, seçilmiş siyasetçiler, kıymetli bürokratlar da tutuklu. HDP'nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklu. Hataylıların iradesiyle, son kullandıkları oyla yolladıkları milletvekili Can Atalay tutuklu. Avukatlar; Selçuk Kozağaçlı'dan Mehmet Pehlivan'a kadar avukatlar tutuklu. İşçi haklarını savunan sendikacı Mehmet Türkmen tutuklu. Gazeteci Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı, Pınar Gayıp ve 17 gazeteci tutuklu Türkiye'de. Köyünü, doğasını, zeytin ağaçlarını savunan İkizköylü Esra Işık tutuklu' diye ekledi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edilmesine değinen Özel, 'Uşak'ta yaşananlar hepimizi üzdü. Uşak üzüldü, CHP üzüldü, kadınlar üzüldü. Büyük bir devletin foto kameraman gibi kullanılması, Sabah gazetesine görüntülerin verilmesi iktidarın düşmüşlüğünü gösteriyor. Bunu not edelim ama ortaya çıkan mezvu var. Bu gerçek için biz özeleştiri yapacağız ve üzerimize düşeni yapacağız dedik. 12 hukukçu gitti görüştü, rapor verdi ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Üyeliğini askıya aldık. Bu iş böyle kalmazdı. Bir özeleştiri yaptık. Geçen cuma günü Uşak'ta belediye başkanvekilliği seçimi vardı. İki seçimde de CHP'li kadınlar seçilmiştir. CHP'nin kadınlardan özrü budur' diye konuştu.