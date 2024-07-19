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- CHP lideri Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Özel: " Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz"

LEFKOŞA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Özel, Tatar'a kabulü için teşekkür ederek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl törenlerine yarın hep birlikte katılmak üzere burada önceki genel başkanlarımızla, Kıbrıs Barış Harekatı'nda bakanlık görevinde olan, harekat kararının altında imzası olan dönemin Bakanı Önder Sav ile birlikte sizin de altını çizdiğiniz, dönemin Dışişleri Bakanının kızı Ayşe Güneş Ayata ile birlikte buradayız. Ayrıca partimizin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları, Gölge Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız, Genel Sekreterimiz, Parti Meclisimizin en genç üyelerinden de oluşan tüm partimizi temsil eden güçlü bir heyetle burada sizinle birlikteyiz, yanınızdayız" dedi.

Genel başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"O zaman da zatıalinizle birlikteydik. O zaman da şunu ifade etmiştim. Bundan sonra yurt dışında çok sayıda temasımız olacak. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Millet o görevi verdi, yeni bir görevi verene kadar o görevi sürdüreceğiz. Ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanı olduğu, benim yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal'de, gerek Avrupa'daki tüm sol, sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nde, gerek resmi görevli partilerle görev yaptığımız Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki kurduğumuz tüm temaslarda konu Kıbrıs'a geldiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük bir haksızlık yapıldığını, Annan Planı'nı onaylamayan tarafın ödüllendirildiğini, onaylayan tarafın, ki o dönemde Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle hatırlayalım, tehlikeye nasıl dikkat çektiğini ve bazılarının Türkiye'de 'Senin burada ne işin var, miting yapacaksan Kıbrıs'ta yap' diyerek, o engin tecrübelerinden istifade etmek, onun sesini duymaktan mahrum kalmanın bedelini de hep birlikte ödedik. Ama şu kadarını söylemek lazım. CHP olarak sizin de ayrı ayrı isimlerini andığınız, partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kıbrıs ile Türkiye'nin güvenliği ve menfaatleri ayrı düşünülemez' ifadesi hepimize vasiyettir. İkinci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün masada kazandıklarını asla ve asla bırakamayız. Bu da Türkiye'nin garantörlük hakkının kabul edilmediği veya dışarıda bırakıldığı hiçbir müzakereye taraf olmaması gerektiğini her zaman savunuyoruz."

"Türkiye işgalci olsaydı tüm adayı işgal ederdi"

CHP lideri Özgür Özel, "Yurt dışında kararlılıkla ifade ettiğim bir şeyi söyleyeyim. Türk askeri, adaya savaşa değil, barışa gitmiştir. Türkiye'ye ve dünyaya harekatın duyurulduğu ilk cümle budur. Gerçekten de adaya barış getirdik. Türkiye'ye işgalci diyenlere harekatın siyasi hedeflerine ulaşıldığı anda askeri hedeflerin tamamlandığını, bizim adanın tamamını değil, yüzde 36'sını, o gün yüzde 100'ünü ele geçirmekle Türkiye'nin ilhak etme imkanı varken bunu yapmadığımızı herkese anlatıyoruz. Diyoruz ki Türkiye işgalci olsaydı bütün adayı işgal ederdi. Türkiye adaya, adadaki varlığını korumak, adadaki soydaşlarını korumak, adadaki tüm varlığını korumak, yüz yıllardır kazanılmış bir egemenlik hakkını teyit için oraya gitti. Fazlasını yapmadı. Ne eksik yaptı, ne fazla yaptı. Bundan sonra da bu çizgiyi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz"

Özel, "Elbette barış ve çözümü savunuyoruz. Bugün Kıbrıs Türklerinin elbette sorunları var. Sporcularımızın sorunları var. Ticaret hayatı içinde olanların sorunları var. Üniversitelerimiz sorunlar yaşıyor. Bu zorlukların hepsinin aşılması için en güçlü şekilde Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında durma zaruretimiz var. Sizin ortaya koyduğunuz doğrudan ticaret ve doğrudan uçuş, bunların sağlanması son derece önemli. Bugün Kıbrıs'ta kiminle temas etsek, belki farklı çözüm önerileri de olsa bir ortak noktada, yani eğer yeniden bir anlaşma olmayacaksa da mutlaka Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanımlarının teyit edildiği ve baştan söylendiği noktadan harekete geçilmesi gerektiğini, hem sizden hem daha önce ziyaret ettiğimiz, sabah görüştüğümüz Sayın Erhürman'dan da duyduk. Elbette Kıbrıs'ın iç politikasındaki farklı düşünceler, dış politikaya yönelik farklı düşünceler olabilir. Biz Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz. Dün TBMM'nin bütün dünyaya verdiği kuvvetli mesajın Kıbrıs'ta da iktidarı ve muhalefetiyle verilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün ayrılıkları değil birliktelikleri konuşmanın, fikir ayrılıklarını değil KKTC ve Türkiye'nin ortak menfaatleri için birlikte olabilmenin zamanıdır. Bunun için buradayız ve hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliğine dahil edilmesi bizlere büyük bir haksızlıktır"

CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusunu İsmet Paşa zamanında yaptık. Bu hedefin sonuna kadar arkasındayız. Mutlaka takip ettiniz, Bükreş'te yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısının sonuç bildirgesinde üye ülkelerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliğine tam üye olması noktasında CHP'nin kararlılığını desteklediklerini söylediler. Bu süreç, Türkiye'nin Avrupa Birliğinde olması, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Avrupa nezdindeki asimetriği aşabilecek güç olarak, biz bu mesele çözülürken Kuzey Kıbrıs ile ilgili en ufak bir taviz vermek yerine Kıbrıs'ın sorunlarının aşılması, yapılan haksızlıkların aşılması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda geçen ziyaretimde de fikir birliği içinde olduğumuzu ifade etmiştik. Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliğine dahil edilmesi bizlere büyük bir haksızlıktır. O haksızlığın telafisi noktasında da hem diplomatik alanda hem de fırsat bulduğumuz her kürsüde bunu dile getirmeye devam ediyoruz. 50 yıl önceki dostluk, kardeşlik, kararlılıkla sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tüm vatandaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz" şeklinde konuştu.