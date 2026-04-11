Özgür Özel: 'Geçim yoksa seçim var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 104'üncüsünde Nevşehir'de konuştu. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, çiftçinin kaderiyle baş başa bırakıldığını söyledi. CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV-KDV alınmayacağını, elektrik borçlarının hasat sonunda ödeneceğini ve alım garantisi verileceğini açıkladı.

Özel, emeklide, asgari ücretlide ve çiftçide geçim olmadığını belirterek 'Geçim yoksa seçim var' sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve sandık talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yüklenen Özel, onun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılmasını eleştirdi ve 'Allah kimseyi memleketinde bu duruma düşürmesin' dedi.

Özel, İmamoğlu ve Çalık'ın ailelerine yapılan muamelelere değinerek, iktidar olduklarında sadece kötülük yapanların hesap vereceğini, huzurun geleceğini vurguladı. Erdoğan'ın seçim açıklamasına tepki göstererek ara seçim talebini yineledi ve demokrasi için seçimin şart olduğunu söyledi.