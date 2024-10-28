CHP Lideri Özgür Özel, Açık Radyo'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Açık Radyo'yu Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'yu ziyaret ederek, kuruluşun önemine vurgu yaptı ve demokrasiye geri dönüş çağrısı yaptı.

28.10.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da, RTÜK'ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret etti. Özel, burada, "30 yıldır Açık Radyo, Türkiye'de mikrofonları herkese açık olan ve düşünce özgürlüğünün vücut bulduğu ve bugüne kadar da mevcudiyetini koruyabilmiş nadir mecralardan bir tanesiydi. Maalesef Türkiye'yi yöneten kötücül aklın uzantısı RTÜK yönetimi, Açık Radyo'yu hedef aldı. Türkiye demokrasiye geri dönmedikten sonra, bunların hepsi tarihte bu işe karar verenlerin; mahkeme olsun, kurum olsun ve azmettirenlerin utanç sayfalarına satı satır işleniyor. Elbette geri dönülecek bunlardan. Açık Radyo yeniden açılacak. Açık Radyo açılınca gelip burada program yapacağım ben de" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'da, RTÜK'ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret ederek Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çalışanlarla bir araya geldi. Özel'e; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney eşlik etti.

Özel, ziyaretin ardından Madra ile birlikte açıklama yaptı. CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"İstanbul'dan ayrılmadan önce Açık Radyo'yu ziyaret etmek istedik, Açık Radyo'nun emekçilerini ve Ömer Bey'i. 30 yıldır Açık Radyo, Türkiye'de mikrofonları herkese açık olan ve düşünce özgürlüğünün vücut bulduğu ve bugüne kadar da mevcudiyetini koruyabilmiş nadir mecralardan bir tanesiydi. Maalesef Türkiye'yi yöneten kötücül aklın uzantısı RTÜK yönetimi, Açık Radyo'yu hedef aldı. Burada, canlı yayında kullanılan bir ifadeden kurum sorumlu tutuldu, ceza verildi. Açık Radyo tarafından da bugüne kadar tüm kurallara, tüm kanunlara titizlikle uyulan bir yapı olduğu için ceza, süresi içinde söylenen yere ödendi. Cezanın yazldığı yazıda, 'Size yayın durduracağınız günleri de sonra tebliğ edeceğiz' yazıyordu. Meğerse o yazıyla bir o da gelmiş ama o dosya açılamamış. Açık Radyo bunu fark ettiğinde daha ceza almamıştı, yani ikinci mesele olmamıştı. Hemen, 'Biz parayı yatırdık ama o günler geçmiş bildirin, kapatalım' dediler. Ama RTÜK yeni bir ceza tarihi vermek yerine, 'Kurul kararlarını tanımayanların lisansları iptal edilir' maddesini kötü niyetli işleterek Açık Radyo'nun lisansını iptal etti.

Sizi tanımasa parayı ödemez. Parayı ödemiş, yazıyı geç görmüş. Yeni tarih vermedi fırsatçılar ve kapattılar. Önce yürütmeyi durdurma alındı sevinmiştik. Sonra kurum ona da itiraz etmiş. Mahkeme görülüyor ama bir yandan da Açık Radyo'nun frekansı bir başkasına tahsis edildiğinde zaten bir manası kalmayacak yapılan işin. O yüzden biz hem dayanışma duygularımızı Ömer Bey'e ve tüm emekçilere, gönüllülere ifade ettik, sürecin takipçisiyiz. Ama Türkiye demokrasiye geri dönmedikten sonra, bunların hepsi tarihte bu işe karar verenlerin; mahkeme olsun, kurum olsun ve azmettirenlerin utanç sayfalarına satı satır işleniyor. Elbette geri dönülecek bunlardan. Açık Radyo yeniden açılacak. Benim geçmişte bir yaz kısa bir radyoculuk deneyimim de vardı, onu da konuştuk. Açık Radyo açılınca gelip burada program yapacağım ben de. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

CHP Lideri Özgür Özel, Açık Radyo\'yu Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Açık Radyo'yu Ziyaret Etti - Son Dakika

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