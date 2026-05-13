Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: Türkiye'ye Hep Birlikte Umut Olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından ortak paylaşımda bulundu. "Biz birlikte güçlüyüz" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."