Özgür Özel, Depremin Üçüncü Yıl Dönümünde Hafta Boyunca Deprem Bölgesinde Olacak

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde bir haftalık programla depremden etkilenen altı şehre giderek depremzede vatandaşlarla bir araya gelecek. Depremin gerçekleştiği 6 Şubat gecesinde, Adıyaman'daki resmi anma törenine katılacak olan Özel, beş gün boyunca Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'yı ziyaret edecek.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 25 Ocak Pazar günü bir çalıştay gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan tesislerinde saat 10.00 itibarıyla başlayan toplantı, basına kapalı olarak yaklaşık dokuz saat sürdü. CAO politika başkanlarının kısa ve orta vadeli çalışma programlarımına son halini vermek amacıyla düzenlenen çalıştayda 18 gölge bakan, kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, CAO üyelerinin parti programını temel alan çalışmalarının ardından ortaya konulacak somut vaatleri şubat sonunda gerçekleştirilecek lansmanda kamuoyuyla paylaşılacak. CHP'nin somut vaatleri, "CHP Türkiye'yi nasıl yönetecek" sorusunun yanıtlarını da içerecek. Bu kapsamda vaatlerin ekonomi, adalet, eğitimi içeren beş ana başlıkta oluşturulacağı öğrenildi.

CHP CAO, iki haftada bir yapılan rutin toplantısını ise 26 Ocak Pazartesi günü, CAO binasında yaptı. Özel'in başkanlık ettiği toplantı iki buçuk saat sürdü. Toplantının gündem maddeleri arasında ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu opersyonları ve uyuşturucu sorunuyl nasıl mücadele edilmesi gerektiği, eğitim sistemindeki problemler ve çözüm önerileriyle CHP'li belediyelere ait kreşler, Türkiye'deki genç seçmenin yaşadığı sorunlar ve kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri vardı.

CAO'nun çalışmalarına dair bilgi veren parti kurmayları, politika üretiminin son sürat devam ettiği ofiste tam da toplumun sorunlarının konuşulduğu, gerçek sorunları gören ve yaratılmaya çalışılan suni gündemden sıyrılan bir çalışma yapıldığını belirtti. Ofisin erken seçim konusunda da etkin yol yürüyeceğini belirten kurmaylar, erken seçimin olabilmesi için yeterli toplum baskısı olduğu zaman hiçbir hükümetin bunun önünde duramayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün CHP'nin oylarının artıyor olması, topluma verdiği güvenin artıyor olması, çözüm önerilerinin de toplumda ikna edici etkisi hiç şüphesiz erken seçim olasılığını artıracak. O çözüm önerileri de CAO'da üretildiği için katalizörü ofis olacak. Konunun bir de kararsız seçmeni ikna etme boyutu var. Ofisin görevlerinden biri de bu."

Her gölge bakanın kendi alanlarına ilişkin başlıklara son halini vermesinin ardından kurul başkanlarının nisan başı gibi sahaya inerek vatandaşlara programı anlatmaya başlamaları hedefleniyor. Sahaya inmek için hükümet programına son şeklinin verilmesi beklenmeyecek.

Altı gölge bakan deprem bölgesinde

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşırken CHP, deprem haftasında bölgede olacak. Bu kapsamda, altı gölge bakan bu haftadan başlayarak deprem haftasında farklı şehirlerde görevlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik politika kurulu başkanlarının deprem bölgesinde kendi alanlarına ilişkin sorunları, bir hafta boyunca yerinde inceleyeceği bilgisi edinildi.

Özgür Özel hafta boyunca depremden etkilenen illeri ziyaret edecek

CHP Lideri Özel de 2 Şubat Pazartesi'den itibaren deprem bölgesinde olacak. Edinilen bilgiye göre Özel sırasıyla Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret edecek. 6 Şubat gecesi saat 04.17'de düzenlenen resmi anma programına katılacak olan Özel, hafta boyunca depremzede yurttaşlarla bir araya gelecek. Özel'in haftalık grup toplantısını ise 3 Şubat Salı günü Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceği öğrenildi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ziyaretler boyunca Özel'e eşlik etmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, 3 Şubat'ta Özel ile birlikte Kahramanmaraş'ta olacak.

86'ncı miting Çorum, 87'nci miting Niğde'de

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitingleri de devam ediyor. Bu kapsamda 85'inci miting, bu akşam saat 19.30'da Bağcılar'da düzenlenecek. 86'ncı miting 1 Şubat Pazar günü Çorum'da gerçekleştirilirken deprem haftasının ardından 7 Şubat Cumartesi günü yapılacak 87'nci mitingin adresi Niğde olarak planlanıyor.