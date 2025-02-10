CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile Özgür Seçim Üzerine Görüştü - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile Özgür Seçim Üzerine Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçim gündemiyle yaptığı toplantıda, birbirlerini yıpratmanın doğru olmayacağı konusunda mutabakata vardı. Toplantı olumlu geçti.

10.02.2025 13:24  Güncelleme: 14:47
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile dün akşam bir araya geldiği yemekte, her iki ismin de ön seçime girerek birbirlerini yıpratmasının doğru olmayacağı konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Görüşmenin gayet iyi geçtiğini belirten CHP Lideri Özel'in görüşmeye ilişkin olarak, "Şu ana kadar ki en yapıcı, en olumlu toplantı" ifadesini kullandığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim gündemiyle dün akşam bir araya geldi. Yavaş'ın ev sahipliğindeki görüşme saat 20.00'de başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

"İki ismin ön seçime girerek birbirini yıpratmasının doğru olmayacağı konusunda görüş birliği var"

Parti kaynakları görüşmeye ilişkin olarak, partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı ve partinin alacağı kararlara saygı duyulacağı konusunda mutabakat olduğunu belirterek, "Görüşmede muhalefete umut olmuş iki ismin ön seçime girerek birbirini yıpratmasının doğru olmayacağı konusunda bir görüş birliği sağlandı. Toplantı sonrasında çekilen fotoğraf, toplantının genel havasını yansıtıyor. Herhangi bir problem, sorun yok; bu süreçte birlikte davranma ve partinin alacağı kararlara uyma konusunda uzlaşma var" dedi.

Görüşmeler devam edecek

Partinin alacağı kararların kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiği konusunda iki ismin de görüş birliğine vardığını aktaran kaynaklar, Yavaş'ın ön seçime girmeyeceği açıklamasına ilişkin olarak ise, "Ön seçime katılıp katılmamak kişisel karar. Ama bunu kamuoyu önünde tartıştırmak başka bir şey. Bu konuda uzlaşı var, parti bir karar alıyorsa herkes arkasında duracak" diye konuştu. Kaynaklar, görüşmelerin sürebileceğini aktardı.

Özgür Özel: "Şu ana kadarki en yapıcı toplantı"

CHP Lideri Özel'in toplantıya ilişkin olarak, "Görüşme gayet iyi geçti. Herhangi bir sorun, problem, pürüz yok. Bu toplantı şu ana kadarki en yapıcı, en olumlu toplantı" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Özel'in yarınki haftalık grup toplantısında hem görüşmeye ilişkin hem de sürece ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile Özgür Seçim Üzerine Görüştü - Son Dakika

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