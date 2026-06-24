CHP Malatya İl Başkanlığı'na Atanan Hakan Satılmış, Gece Yarısı İl Binasına Girdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saat 01.00 sıralarında kapılarını açtırarak il binasına girdi. Satılmış, binaya girdikten sonra yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları bütün Malatya'ya açılmıştır. Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın görevden alınmasının ardından il başkanlığına atanan Hakan Satılmış ve yönetimi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vererek CHP Malatya İl Başkanlığı binasına girdi.

Satılmış, il binasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, önceki yönetimi bir hafta boyunca beklediklerini belirterek, süreci partilileri karşı karşıya getirmeden tamamlamak istediklerini söyledi.

"PARTİLİLERİMİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEMEK ADINA BU GECE İL BİNAMIZI TESLİM ALDIM"

Satılmış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer; önceki yönetimi tam bir hafta bekledim. Sükünet içerisinde il binamızı teslim almak istedim. Ancak ne yazık ki karşı taraftan aynı süküneti ve sağduyuyu göremedik. Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları bütün Malatya'ya açılmıştır."

Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, örgütlerimizle ayağa kalkarak savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Hiç kimse yeise kapılmasın, Malatyalılar yeise kapılmasın. Örgütlerimizi çoğaltacağız, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kardeş bağıyla birleştireceğiz.

Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Malatya'da bir araya getireceğiz ve Malatya'da iktidarı sağlayacağız.

Hiç kimse, hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni esir alamaz. Hiçbir güç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kullanarak kendine rant sağlayamaz. Allah ve millet bizimle beraberdir. Cumhuriyet Halk Partililere yeni yönetim hayırlı olsun."