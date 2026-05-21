CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Manisa İl Başkanı Özalper: Baba Ocağımızı Terk Etmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Manisa İl Başkanı Özalper: Baba Ocağımızı Terk Etmeyeceğiz

21.05.2026 22:24  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararını protesto eden CHP Manisa örgütü, il binası önünde toplandı. İl Başkanı Özalper, 'Genel başkanı bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer' dedi.

(MANİSA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Manisa örgütü il binası önünde toplandı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Manisa örgütü, İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, il ve yöneticileri ile partililerin katıldığı buluşmada açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, kararın hukukun siyasallaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı kararını değerlendiren Özalper, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ve yönetimimize karşı bugün açıklanan mutlak butlan kararı, Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığının, partimizin mahkemeler aracılığıyla dizayn edilmeye çalışıldığının en net göstergesidir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da da, ardından yapılan tüm kurultaylarda da delegelerimizin açık iradesiyle seçilmiştir. İktidara yakın sözde yorumcular, mahkeme tarafından alınmayan yargı kararını televizyon ekranlarında günlerdir açıklamaktadır. Bugün yaşatılan hukuk garabeti, yalnızca partimizi değil, Türkiye'nin demokrasisini ve halk iradesini de hedef almaktadır. Milyonlarca vatandaşımızın desteğini alan partimizin iktidar yürüyüşü, mahkeme salonları tarafından engellenmek istenmektedir. Bugün mesele yalnızca bir parti meselesi değil; mesele halkın iradesine, demokrasiye ve örgütlü mücadele geleneğine sahip çıkma meselesidir."

DEMOKRASİ VURGUSU YAPTI

CHP'nin tarihsel mücadelesine vurgu yapan Özalper, kararın demokratik iradeye müdahale olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin kurucu değerlerinden beslenen Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca baskılara, yasaklara ve antidemokratik girişimlere karşı direnmeyi bilmiştir. 'Mutlak butlan' adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayış, halkın oyuyla şekillenen demokratik iradeyi yok sayma girişimidir. Bugün omuz omuza durmanın, örgütlü dayanışmayı büyütmenin ve halkın sesine sahip çıkmanın günüdür. Hukukun siyasallaştırılmasına, muhalefetin baskı altına alınmasına ve toplumsal iradenin yok sayılmasına karşı en güçlü cevap; birlik, kararlılık ve mücadeledir. Bizler biliyoruz ki tarih, halkın iradesine rağmen kurulan hiçbir baskı düzenini kalıcı kılmamıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Mutlak butlan kararlarıyla siyaseti susturacağını sananlar bilsin ki; bu halk boyun eğmez, demokrasi mücadelesinden vazgeçmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer. Biz hiçbir yere gitmiyoruz, partimizdeyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in etrafında kenetleneceğiz. Baba ocağımızı terk etmeyeceğiz."

ANAHTARI GÖSTERDİ, "TESLİM ETMİYORUZ" DEDİ

Konuşmasının sonunda il başkanlığı anahtarını gösteren Özalper, görevini delege iradesi dışında bırakmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anahtar baba ocağının anahtarı, bu anahtarı verdiniz oylarla sizler bana teslim ettiniz. Son nefesime, kanımın son damlasına kadar, sizler 'olmaz seninle' diyene kadar, delege iradesini ortaya koyana kadar bu anahtar benim namusumdur, şerefimdir. Ne zaman ki delege beni koltuktan kaldırır o güne kadar baba ocağını teslim etmiyorum, burdayım. Burdayız, hep birlikteyiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Manisa İl Başkanı Özalper: Baba Ocağımızı Terk Etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi

23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:52:50. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Manisa İl Başkanı Özalper: Baba Ocağımızı Terk Etmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.