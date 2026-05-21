CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Manisa İl Başkanı Özalper: Baba Ocağımızı Terk Etmeyeceğiz

(MANİSA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Manisa örgütü il binası önünde toplandı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Manisa örgütü, İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, il ve yöneticileri ile partililerin katıldığı buluşmada açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, kararın hukukun siyasallaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı kararını değerlendiren Özalper, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ve yönetimimize karşı bugün açıklanan mutlak butlan kararı, Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığının, partimizin mahkemeler aracılığıyla dizayn edilmeye çalışıldığının en net göstergesidir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da da, ardından yapılan tüm kurultaylarda da delegelerimizin açık iradesiyle seçilmiştir. İktidara yakın sözde yorumcular, mahkeme tarafından alınmayan yargı kararını televizyon ekranlarında günlerdir açıklamaktadır. Bugün yaşatılan hukuk garabeti, yalnızca partimizi değil, Türkiye'nin demokrasisini ve halk iradesini de hedef almaktadır. Milyonlarca vatandaşımızın desteğini alan partimizin iktidar yürüyüşü, mahkeme salonları tarafından engellenmek istenmektedir. Bugün mesele yalnızca bir parti meselesi değil; mesele halkın iradesine, demokrasiye ve örgütlü mücadele geleneğine sahip çıkma meselesidir."

DEMOKRASİ VURGUSU YAPTI

CHP'nin tarihsel mücadelesine vurgu yapan Özalper, kararın demokratik iradeye müdahale olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin kurucu değerlerinden beslenen Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca baskılara, yasaklara ve antidemokratik girişimlere karşı direnmeyi bilmiştir. 'Mutlak butlan' adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayış, halkın oyuyla şekillenen demokratik iradeyi yok sayma girişimidir. Bugün omuz omuza durmanın, örgütlü dayanışmayı büyütmenin ve halkın sesine sahip çıkmanın günüdür. Hukukun siyasallaştırılmasına, muhalefetin baskı altına alınmasına ve toplumsal iradenin yok sayılmasına karşı en güçlü cevap; birlik, kararlılık ve mücadeledir. Bizler biliyoruz ki tarih, halkın iradesine rağmen kurulan hiçbir baskı düzenini kalıcı kılmamıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Mutlak butlan kararlarıyla siyaseti susturacağını sananlar bilsin ki; bu halk boyun eğmez, demokrasi mücadelesinden vazgeçmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer. Biz hiçbir yere gitmiyoruz, partimizdeyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in etrafında kenetleneceğiz. Baba ocağımızı terk etmeyeceğiz."

ANAHTARI GÖSTERDİ, "TESLİM ETMİYORUZ" DEDİ

Konuşmasının sonunda il başkanlığı anahtarını gösteren Özalper, görevini delege iradesi dışında bırakmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anahtar baba ocağının anahtarı, bu anahtarı verdiniz oylarla sizler bana teslim ettiniz. Son nefesime, kanımın son damlasına kadar, sizler 'olmaz seninle' diyene kadar, delege iradesini ortaya koyana kadar bu anahtar benim namusumdur, şerefimdir. Ne zaman ki delege beni koltuktan kaldırır o güne kadar baba ocağını teslim etmiyorum, burdayım. Burdayız, hep birlikteyiz."