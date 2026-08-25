CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun Görevden Ayrıldı - Son Dakika
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CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun Görevden Ayrıldı

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun Görevden Ayrıldı
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Engin Uzun, sağlık sorunları nedeniyle CHP Manisa İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

(MANİSA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

Konuya ilişkin CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun'un görevinden feragat etme kararını, sağlık sorunları nedeniyle aldığı belirtildi.

Açıklamada görevden ayrılma kararının siyasi gelişmelerle ilgili olmadığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden feragat etme kararı almıştır.

Sayın Uzun'un bu kararı tamamen sağlık durumuyla ilgili olup, herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı değildir.

Görev süresi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Engin Uzun, bundan sonraki süreçte de partisinin yanında olmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sunmaya devam edecektir."

Uzun'un yerine il başkanlığı görevine getirilecek ismin, Genel Merkez tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun Görevden Ayrıldı - Son Dakika

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