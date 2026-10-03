CHP Mersin İl Başkanı Ömür, gözaltına alınan başkanlar için tutuklama öngörmüyor - Son Dakika
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CHP Mersin İl Başkanı Ömür, gözaltına alınan başkanlar için tutuklama öngörmüyor

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CHP Mersin İl Başkanı Ömür, gözaltına alınan başkanlar için tutuklama öngörmüyor
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CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanı için dosyada tutuklamayı gerektirecek unsur bulunmadığını söyledi. Ömür, basındaki algı haberlerinin doğru olmadığını, tutuklama kararı öngörmediğini belirtti.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(MERSİN) - CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye başkanlarımızın tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir unsur dosyada yer almıyor" dedi.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, 1 Ekim Perşembe günü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ömür, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı bürokratlar, Yenişehir Belediye Başkanı ve belediyeden bazı personelin gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başladığını ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için çok fazla detaya ulaşamadıklarını söyledi.

Genel merkezle yaptıkları temasların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e bir heyet görevlendirdiğini hatırlatan Koral Ömür, "Genel Başkan Yardımcımız Müslüm Sarı başkanlığındaki milletvekillerimiz bazı temaslarda bulundu. Ardından dün bildiğiniz üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve burada bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap etti. Buradan çok net bir mesaj vererek, belediye başkanlarımızın yanında olduğunu belirtti. Süreç elbette devam ediyor; biz de İl Başkanlığı olarak gelişmeleri organize bir şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BASINDA ALGI YARATMAYA YÖNELİK HABERLER DOĞRU DEĞİL"

İl Başkanı Koral Ömür, bir hukukçu olarak belediye başkanlarının dosyalarını gördüğünü ve konuya vakıf olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gizlilik kararı bulunuyor fakat süreç ilerledikçe bazı bilgilere ulaşıyoruz. Belediye başkanlarımızın tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir unsur dosyada yer almıyor. Özellikle basında, algı yaratmaya yönelik dolaşan bazı haberler görüyoruz, bu haberlerin çoğu doğru değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu haberlerin çoğu dosyayla ve başkanlarımızla ilgisi olmayan, kaynağı belli olmayan ifadelerdir. Bunların altı hiçbir şekilde doldurulamayacak ve iddialar havada kalacaktır. Bu yüzden belediye başkanlarımızın bu dosyalardan dolayı tutuklama kararıyla sonuçlanacak bir sürece gireceklerini düşünmüyorum. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Partili avukatlarımız görevinin başında, başkanlarımızla ve benimle görüşmelerini sürdürüyorlar. Ancak tekrarlamam gerekirse, bu dosyalardan başkanlarımız hakkında bir tutuklama kararı çıkacağını öngörmüyorum."

Kaynak: ANKA
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