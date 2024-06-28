CHP Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılına özgü olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayındaki ikinci taksitinin alınmaması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılına özgü olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayındaki ikinci taksitinin alınmaması için kanun teklifi verdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayı taksitinin, 2024 yılına özgü olmak üzere alınmaması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Genç, teklifin gerekçesinde, asgari ücretle geçinen vatandaşların MTV ödemelerinde zorluk yaşadığını ve gelir seviyelerindeki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını belirtti. Teklifin kabul edilmesiyle vatandaşların vergi yükleri hafifletilecek ve genel refah seviyesi yükseltilecektir.

28.06.2024 13:16
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(TBMM)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılına özgü olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) temmuz ayındaki ikinci taksitinin alınmaması için kanun teklifi verdi. Genç, teklifin gerekçesinde, "Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız, MTV ödemelerinde ciddi zorluklar yaşamaktadır. Gelir seviyelerindeki ortalama artış, enflasyon oranının gerisinde kalmıştır. Bu da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını korumakta zorlanmalarına neden olmaktadır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayı taksitinin, 2024 yılına özgü olmak üzere alınmaması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Genç, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"MTV araç sahipleri için önemli bir mali yük. Türkiye, son yıllarda ekonomik zorluklarla mücadele eden milyonlarca vatandaşıyla karşı karşıya kalmıştır. Artan akaryakıt fiyatları, yüksek enflasyon oranları ve yaşam maliyetlerindeki genel artış, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de araç sahipleri için önemli bir mali yük teşkil etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar altında bu nedenle, MTV'de indirime gidilmesi gerekmektedir.

"TÜİK'e göre 2024 yılında yıllık enflasyon oranı yüzde 75'in üzerinde"

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre 2024 yılında yıllık enflasyon oranı yüzde 75'in üzerinde seyretmektedir. Bu oran, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında ciddi artışlara yol açarak vatandaşlarımızın alım gücünü önemli ölçüde düşürmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç sahiplerinin maliyetlerini giderek artırmıştır. Bu durum, özellikle işlerine ve günlük yaşamlarına araçlarıyla ulaşan vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız, MTV ödemelerinde ciddi zorluklar yaşamaktadır. Gelir seviyelerindeki ortalama artış, enflasyon oranının gerisinde kalmıştır. Bu da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını korumakta zorlanmalarına neden olmaktadır.

"Temmuz ayındaki ikinci taksit, vatandaşımız için ek bir mali yük oluşturmakta"

Vatandaşlarımızın mali yükünü hafifletmek amacıyla, MTV'nin ikinci taksitinin alınmaması hedeflenmektedir. Mevcut uygulamada MTV, yılda iki defa olmak üzere ocak ve temmuz aylarında ödenmektedir. Özellikle temmuz ayında yapılan ikinci taksit ödemesi, birçok vatandaşımız için ek bir mali yük oluşturmaktadır. Bu kanun teklifi ile, 2024 yılına özgü olmak üzere, MTV'nin temmuz ayında alınan ikinci taksitinin iptal edilmesi öngörülmektedir. Bu sayede, vatandaşlarımızın vergi yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Teklifimizin kabul edilmesi, toplumun genel refah seviyesinin yükselmesine önemli bir katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılına özgü olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayındaki ikinci taksitinin alınmaması için kanun teklifi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılına özgü olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin temmuz ayındaki ikinci taksitinin alınmaması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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