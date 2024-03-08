CHP Milletvekili Asu Kaya, depremzede kadınları ziyaret etti

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği depremzede kadın ağlayarak "Bundan sonra da ne bekliyor bizi bilemiyoruz, belirsizlik içinde günümüzü geçiriyoruz" dedi. Kaya da "Buradan AKP iktidarına sesleniyorum, yüzünüzü çevirdiğiniz, unuttuğunuz deprem bölgesine dönün. Biz deprem bölgesinin acılarına yüz çeviren bir iktidar istemiyoruz" diye konuştu.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, 6 Şubat depremlerinden sonra Osmaniye'de yıkılan Safaevler ve Metin Tamer sitesi sakini depremzede kadınlarını ziyaret etti.
Şu an konteynerde kaldığını söyleyen depremzede kadın göz yaşlarına hakim olamayarak, "Hayatımızı çok zor idame ettiriyoruz, bundan sonra da ne bekliyor bizi bilemiyoruz, belirsizlik içinde günümüzü geçiriyoruz. 21 metrekarede 5 kişiyiz. Hayatımız çok zor şu an zor şartlarda yaşıyoruz" dedi.
"DEPREM BÖLGESİNİN KADINLARI YAŞAM MÜCADELESİNDEN YORULMUŞ DURUMDA"
Ağlayan depremzede kadını sarılarak teselli eden Asu Kaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir şey yok deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde geçim derdi, yarına, öbür aya, yıla nasıl çıkacağım kaygısı var. Deprem bölgesinde kadınlar atılan umut kırıntılarıyla devam etmek istemiyorlar. Yapacaksanız artık yapın. Deprem bölgesinin kadınları yaşam mücadelesinden yorulmuş durumda" diye konuştu.
"YAŞAMAK DEĞİL BİZİM Kİ"
Kaya'nın son 1 yılda hayatın nasıl geçtiğini sorduğu depremzede, "Yaşamıyoruz ki, yaşamak değil bizim ki" diyerek kadınlar gününün kendileri için üzüntüyü, bağırmayı, ağlamayı ifade ettiğini ifade etti.
Asu Kaya da şunları dile getirdi:
"DEPREM BÖLGESİNİN ACILARINA YÜZ ÇEVİREN BİR İKTİDAR İSTEMİYORUZ"
"Sürekli bir mücadele... Önce hayatta kalma mücadelesi ardından da ne olacağız mücadelesi. Deprem bölgesinin kadınları umutsuzca düşünüyor. Gözyaşlarını silip yaşam mücadelesine devam edecek. Buradan AKP iktidarına sesleniyorum, yüzünüzü çevirdiğiniz, unuttuğunuz deprem bölgesine dönün. Biz deprem bölgesinin acılarına yüz çeviren bir iktidar istemiyoruz."
Ortopedik engelli bir depremzede kadını da ziyaret eden Kaya, "Önümüzdeki yıllarlar depremzede kadın emekçiler için daha güzel, umut dolu bir yıl olur. Depremzede kadınların gözyaşlarının dindiği bir yıl olur" diye konuştu.
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