CHP Milletvekili Ayhan Barut'tan Tarımsal Desteklere Tepki

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(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bitkisel üretimde tarımsal desteklerle ilgili yayınlanan yönetmeliğe tepki göstererek, "Buradan AKP iktidarını uyarıyorum; artık çiftçilerle uğraşmayın. Çiftçiler destekleyin. Çiftçiler kazansın. Türkiye kazansın. Tüketici kazansın. Ama sizin maalesef üretimle alakalı işiniz yok. Çünkü siz ithalata, ranta aşık ve sevdalı bir iktidarsınız" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarımda bitkisel üretimle alakalı üç yıllık destekleme yönetmeliğine tepki gösterdi. Barut, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar AKP iktidarından önce tarımda dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. ve bununla da övünürdük. Ancak AKP iktidarı işbaşına geldikten sonra ülkemiz tarımda net bir şekilde dış alımcı oldu. Yani ithalata bağımlı hale gelmiş oldu. Tüm AKP iktidarı döneminde 160 milyar dolar parayı tarımsal ürünleri ithalata harcamak için dış ülkelere aktarmış olduk. Bunun neticesinde ise desteklenmeyen üreticilerimiz, çiftçilerimiz maalesef üretimden kopartıldı, üretimden uzaklaştı çiftçilerimiz. AKP iktidarı döneminde 700 bin çiftçi tarımdan uzaklaştırıldı. ve şu anda kazanamayan üreticilerimiz desteklenmeyen üreticilerimiz maalesef ürünlerini yok pahasına satmak durumunda kaldı ya da tarlada çürümeye terk edildiği için tüm Türkiye'de üreticilerimiz birtakım eylemler içerisinde haklarını arıyorlar.

AKP iktidarı Türkiye'deki üreticilerimizi desteklemediği için maalesef çiftçiyle bir zoru olduğu için çiftçiyle alıp veremedi için şu anda 2025 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığının kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan bir karara göre artık 17 üründe prim desteğini ve bu tüm ürünlerde de mazot, gübre desteğini kaldırmış durumda. Buradan AKP iktidarına soruyorum; sizin çiftçiyle alıp veremediğiniz nedir? Sizin çiftçiye düşmanlığınız nedir? Çiftçiyi zaten bitirdiniz. Şu anda ise yeni ne olduğu belli olmayan hiç kimseye sorulmadan, araştırılmadan yeni bir destekleme uygulaması modeli getirmek uğruna mevcut şu anda mazot, gübre desteği ve ürünlerde uygulanan prim desteğini kaldırmak akıl dışıdır. Buradan AKP iktidarını uyarıyorum; artık çiftçilerle uğraşmayın. Çiftçiler destekleyin. Çiftçiler kazansın.Türkiye kazansın. Tüketici kazansın. Ama sizin maalesef üretimle alakalı işiniz yok. Çünkü siz ithalata, ranta aşık ve sevdalı bir iktidarsınız."