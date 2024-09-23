CHP Milletvekili Bakırlıoğlu\'ndan Şehir Hastaneleri Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sayıştay'ın yayınladığı raporlarda şehir hastanelerinde belirlenen bulgulara ilişkin, "Şehir Hastaneleri ile sağlık sistemi çağ atlayacağına, müteahhitler ve yandaşlar çağ atlıyor. Olan yine ancak bir yıl sonrasına mr sırası alabilen yurttaşa oluyor. Sözde milletin cebinden tek kuruş çıkmayacaktı ama bu gidişle şehir hastaneleri yurttaşın cebinde tek kuruş bırakmayacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sayıştay'ın yayınladığı raporlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakırlıoğlu, şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Rapora göre, şehir hastanelerinde hiçbir denetim ve düzen yok. Hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilen tıbbi cihazlardan diğer tıbbi cihazlar için yedek parça olarak kullanılabilecek olan kısımların ayrıştırılarak depolanıyor ancak bu işlemlerin taşınırları kayıt altına alınmıyor ve mali tablolarda gösterilmiyor. Kamu özel iş birliği modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin üstlenilen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi ve değişen durumlar için sözleşme revizyonuna gidilmemesi gibi sorunlar da 2022 raporundan bu yana hala devam ediyor. Şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmadığını, hizmete giren şehir hastanelerine ait bazı varlık ve yükümlülüklerin hatalı kayıt edildiğini, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiğini ve muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılmadığı da raporda yer alıyor.

Ayrıca sözleşme kapsamında teslim edilen taşınırların malzeme kaynak yönetim sistemine kayıtları yapılmıyor ve hastanenin ihtiyaç duyacağı hizmet alımlarının yapım işinin tamamlanmasına en az 6 ay varken; süresinden önce ve pazarlık usulü ile temin ediliyor. Anlayacağınız şehir hastanelerini, neresinden tutarsak orasından elimizde kalıyor. Şehir Hastaneleri ile sağlık sistemi çağ atlayacağına, müteahhitler ve yandaşlar çağ atlıyor. Olan yine ancak bir yıl sonrasına mr sırası alabilen yurttaşa oluyor. Sözde milletin cebinden tek kuruş çıkmayacaktı ama bu gidişle şehir hastaneleri yurttaşın cebinde tek kuruş bırakmayacak.

Sayıştay tarafından yapılan incelemede bir çok şehir hastanesinde yatırım döneminde şirket tarafından yaptırılan doğal gaz tesisat projesi doğrultusunda, gaz dağıtım şirketleri tarafından temin edilen doğal gaz tüketim sayaçlarının doğal gaz tesisat projesi neticesinde taahhüt edilen saatlik tüketim miktarının altında kalınması nedeniyle gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaç çapına göre belirlenen en düşük saatlik miktarın, tüketimi olmadığı halde faturalandırıldığı görülmüştür. Sağlık tesisleri tarafından tüketim miktarları gözetilerek yönetmelik uyarınca öngörülen ölçüm kapasitesine uygun sayaç değişimi yoluna gidilmediği, bundan dolayı yüksek miktarlarda Qmin (eksik ölçüm) bedellerine maruz kalındığı tespit edilmiş.

Ayrıca bazı şehir hastanelerinde görevli şirketler tarafından Sözleşme eki Ek-13 (Ekipmanlar) kapsamında toplam sabit yatırım tutarına dahil olarak getirilen tıbbi ekipmanlardan bazılarının hastanenin açıldığı tarihten bu yana (31.12.2023 tarihine kadar) kullanımda olmadığı, depolarda atıl olarak bekletildiği tespit edilmiş. 2018,2019 yıllarında kullanıma başlanması gereken tıbbi ekipmanlar, 4-5 yıldır atıl olarak bekletilmiş ve bu sürede kullanılmayan bu cihazlardan faydalanılmamasına rağmen diğer tıbbi ekipman hizmeti kapsamında da maliyete katlanılmış. Tıbbi ekipmanların kullanım süresinin 10 yıl olduğu göz önüne alındığında, ekipmanların kullanım süresinin yarısının da dolduğunu görüyoruz. Bütçeden şehir hastaneleri için Ocak 2017-Mayıs 2024 döneminde sadece garanti ödemesi toplamı 148,5 milyar TL'ye ulaşmıştı. Bu haliyle şehir hastaneleri dipsiz bir kuyu gibi."